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Шведский «Nordea Bank» запрещает работникам владеть биткоином

Шведский «Nordea Bank» запрещает работникам владеть биткоином

Скандинавский кредитор Nordea продемонстрировал свое отношение к биткоину, бросив вызов любым «неэтичным» или даже «преступным» действиям. Руководство банка ссылается на отсутствие регулирования, и сравнивает биткоин с азартными играми, отдавая предпочтение последним из-за хоть какого-то регулирования. Но критики настаивают на законности биткоина. Сообщается, что соответствующий приказ был передан сотрудникам Nordea 22 января.

Согласно сообщениям, 31 тысяче сотрудников Nordea было запрещено инвестировать в биткоин или любые альткоины по состоянию на 28 февраля, но это требование не имеет обратной силы, таким образом сотрудники, которые владели криптовалютами еще до даты вступления в силу этого распоряжения, не будут обязаны избавляться от них. Это небольшое утешение для профсоюза Finansforbundet и Djøf, в котором состоит большинство сотрудников банка, которые не собираются сдаваться.

«Понятно, что сотрудники не должны иметь дело с чем-то преступным. Но на данный момент это не относится к биткоину. Мы считаем, что этот запрет не имеет правового основания», – заявил Нильс Мосегаард, главный консультант Finansforbundet и Djøf.

Сообщается также, что решение Nordea взять дело в свои руки является нестандартным среди европейских банков, но оно может стимулировать регулирующие органы, такие как Европейская банковская федерация, предпринять радикальные политические шаги. До сих пор тон центральных банков скандинавских стран был достаточно зловещим, а местные политики предупреждали, что криптовалюты связаны со спекуляциями и рисками. Тем временем регуляторы пытаются защитить инвесторов от недавней чрезмерной волатильности основных криптовалют.

По материалам Altcoin.info
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