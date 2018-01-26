Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФ

Президент Петр Порошенко рассчитывает на размораживание программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и, соответственно, на получение очередного транша кредита в течение следующих двух месяцев. Причиной своего оптимизма президент назвал твердую готовность властей Украины в ближайшее время выполнить все оставшиеся обязательства.
Об этом Порошенко заявил в интервью Bloomberg TV в швейцарском Давосе.
“Вероятно, я “скрещиваю пальцы”, в первом квартале, до апреля, у нас будет миссия МВФ и следующий транш”, – сказал Порошенко в четверг.
Порошенко заявил, что Украина на данный момент уже “выполнила 80%” своих обязательств по программе с МВФ.
Помимо вопроса о создании Антикоррупционного суда, МВФ требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Буквально на прошлой неделе как сам премьер, так и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.
Однако Порошенко заявил практически обратное.
“Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ”, – сказал президент, не указав деталей.
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