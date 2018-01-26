По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,035 млн и 84,772 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (76 и36). Максимальный курс продажи доллара 28,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,57-28,58 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 102 активные заявки по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3500 – 422 700
28,4500 – 500
28,4500 – 4 400
28,4700 – 100 000
28,4700 – 20 000
28,4700 – 120 000
28,4700 – 12 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.5286
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.4546
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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