По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66,035 млн и 84,772 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (76 и36). Максимальный курс продажи доллара 28,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,57-28,58 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 102 активные заявки по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,5500 – 5 00028,5400 – 30 00528,5400 – 1 00028,5200 – 10 05028,5000 – 55 55528,5000 – 80028,5000 – 7 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3500 – 422 700

28,4500 – 500

28,4500 – 4 400

28,4700 – 100 000

28,4700 – 20 000

28,4700 – 120 000

28,4700 – 12 000



Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.5286

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.4546

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.