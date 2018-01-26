Легализация «еврономеров»: почему идея Южаниной интереснее законопроекта Гройсмана

На днях Владимир Гройсман снова заставил всех говорить о легализации «евроблях». Он заявил, что их владельцы должны платить пошлину на равных условиях со всеми остальными. Возможно, будут пересмотрены ввозимые ставки и что-то оптимизировано, но общий курс Кабмина понятен — ни шагу назад.

При этом в другом центре принятия решений — Комитете ВР по налоговой и таможенной политике — хотят пойти по «мягкому» сценарию, испытанном в Молдове. И похоже, что у Нины Южаниной шансов достичь компромисса больше, чем у премьера.

Рассуждая о возможных путях решения вопроса нерастаможенных автомобилей, премьер упомянул о законе, который подало в Верховную Раду правительство. «Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом», — сказал Владимир Гройсман.

На сайте Верховной Рады в разделе зарегистрированных законопроектов с начала 2018 года мы не обнаружили ничего, что как-то связано с растаможкой «еврономеров». Становится понятно, что Гройсман имел в виду нашумевший законопроект №7286, который был опубликован в ноябре 2017 года.

Напомним, что о чем именно говорится в этом законопроекте. С одной стороны, Кабмин согласился регистрировать авто на иностранных номерах в Украине «как свои», даже не требуя менять номера. А с другой, простая на первый взгляд процедура «купил — привез — зарегистрировал» имеет насколько сложный механизм, что выполнить ее будет затруднительно для 90% ездящих на нерастаможенных авто. Дело в том, что ставить транспортное средство на учет придется иностранцу, на чье имя его завозят. Причем — в сервисном центре МВД по месту жительства клиента. Вдобавок иностранцу придется еще и зарегистрироваться в соответствующих органах, чтобы получить разрешение проживать в Украине дольше, чем три месяца.

Исходя из этого контекста, такой «хороший шаг для легализации», о котором напомнил премьер, владельцев «еврономеров» не устроит.

У Южаниной интереснее, чем у Гройсмана

В Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики — еще одном центре выработки решения по «еврономерам» — законопроект Владимира Гройсмана пока не комментируют. Там сосредоточены на своем варианте выхода из тупика.

«Относительно законопроекта, который готовится в комитете, сейчас позиция такова: скоро будет встреча с активистами «Авто Евро Силы», которым Нина Южанина предложила изучить молдавский опыт урегулирования проблемы «еврономеров», чтобы “сверить часы”. И в феврале-марте снова можно будет вернуться к этой теме», — прокомментировала autonews.ua помощница Нины Южаниной Ольга Германова.

«Молдовская формула» состоит в том, что в январе—июле 2017 владельцам «блях» дали возможность растаможить их по льготным ставкам акциза (30% от действующих). Но глава комитета Нина Южанина в интервью autonews.ua, говоря об опыте соседей, констатировала, что несмотря на низкие ставки налогов, норма не выполнила свою задачу. «[В Молдове] было растаможено почти 19 тысяч авто на иностранной регистрации, однако не все авто были поставлены на учет — значительное их количество было вывезено из Молдовы, значительное разобрано», — сказала Нина Южанина.

Тем не менее, становится понятно, что в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики готовы идти на более серьезные компромиссы с владельцами «еврономеров», чем в Кабмине.

В «Авто Евро Силе», выступающей сейчас главным переговорщиком с властью, говорят, что перед Новым годом встречались с Ниной Южаниной, получили вариант законопроекта, а теперь юристы с обоих сторон работают над концепцией.

«Некоторые вопросы, которые были связаны с легализацией транспортных средств в Молдове, не могут быть применены в Украине. В данный момент уже есть некое понимание, скажем так, политическая воля депутатов, и есть принципиальная позиция, когда депутаты готовы решать этот вопрос, потому, что он насущный. Но в общении с одним из депутатов комитета Нины Южаниной мы услышали о том, что он будет стоять на своем и датой отсчета будет 6 сентября, когда мы не подписали меморандум. Но если один-два человека сейчас начнут ветировать, чтобы не идти на компромиссы, снова начнется конфликтная ситуация», — сказал autonews.ua один из руководителей АЕС Олег Ярошевич.

В АЕС говорят, что готовы садиться за стол переговоров и брать за основу «молдовский формат»: «Мы готовы его дорабатывать, садиться и говорить. Он мог бы выполнить ту функциональную задачу, которую мы видим, и он мог бы быть интересен для государства».

По словам Олега Ярошевича, обсуждается снижение ставки до 20% от той, какая действует сейчас. «Сейчас действует закон о растаможке Евро-5. Мы включаем калькулятор, не обращая на год выпуска или ограничение Евро-5, считаем стоимость растаможки и берем от этой суммы 20% — такой может быть пошлина в будущем. То есть, если сейчас мы платим $100, то будет $20», — говорит Ярошевич.

При этом в АЕС добавляют, что в ходе переговоров с Комитетом могут договориться, чтобы выйти при ввозе авто в Украину за рамки стандарта Евро-5. «Мы понимаем, что хлам в Украину везти не нужно. Поэтому можно ограничиться Евро-3. Это инжекторные двигатели, или двигатели, которые соответствуют норме Евро-3. То есть, это не карбюраторный хлам. А это год выпуска от 1998 включительно», — говорят в АЕС.

Андрей Довгань