За год 20 млн американцев перестали бояться беспилотных автомобилей

В США постепенно, но неуклонно меняется отношение к беспилотным автомобилям. Исследование American Automobile Association показало, что среди ее членов за год доля тех, кого пугает идея машины без водителя, снизилась с 78% до 63. Больше других ИИ опасаются пожилые женщины.

В ААА состоят более 50 млн американцев: за скромный годовой взнос они получают возможность бесплатно вызвать эвакуатор в случае аварии или сэкономить на страховке. А для ассоциации это возможность делать опросы с колоссальной выборкой. Отношение водителей к беспилотным машинам ААА оценивает уже не первый год.

Нынешнее исследование показало значительное снижение опасений, хотя большинство по-прежнему боится автономных машин и не готово сесть в такую в качестве пассажира. Однако среди водителей-мужчин и миллениалов доля готовых к поездке на робомобиле вплотную приблизилась к половине — их 48%. «Портят» статистику пожилые женщины: уступить руль роботу не готовы 73% из них. Впрочем, ААА указывает, что лишь 13% водителей признали, что будут чувствовать себя в большей безопасности, если рядом с ними на дороге будут беспилотные машины. 46% считают такое соседство опасным.

«Американцы начинают свыкаться с идеей самоуправляемых автомобилей, — говорит представитель ААА Грег Брэннон. — По сравнению даже с прошлым годом, мы выявили, что среди водителей в США стало на 20 млн больше тех, кто доверил бы отвезти себя беспилотному автомобилю».

Digital Trends обращает внимание на еще одно исследование ААА, подчеркивая, что автомобилисты склонны значительно переоценивать свои навыки управления. 73% опрошенных заявили, что водят лучше, чем большинство. При этом статистика Департамента безопасности на транспорте свидетельствует, что из-за ошибок водителей происходят около 90% всех ДТП.