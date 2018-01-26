Максим Пархоменко: коррупция в Украине. Насколько она преувеличенна?

В недавнем интервью, которое премьер Гройсман дал грузинскому отделению журнала «Forbes», он действительно заявил: «Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И я считаю, что это преувеличено». Это заявление скорее политическое, призванное защитить тот курс, которым идут власти страны в последнее время.

Но давайте попробуем проследить за развитием событий вокруг мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в Украине.

Так, в середине прошлого года Евросоюз запустил в Украине программу по борьбе с коррупцией. Официальный запуск программы был назначен на 1 июня, в ходе визита в Киев комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения Йоханнеса Хана.

С его слов, именно коррупция сейчас остается главным препятствием для внедрения “амбициозного плана украинских реформ”, впрочем, к схожим формулировкам прибегает не только он, и в этом свете несколько неоднозначно выглядят слова премьера в части, где он говорит о врагах.

Возвращаясь к европейской инициативе, отметим, что еврокомиссар Йоханнес Хан подчеркнул, что на программу выделяется почти 16 млн евро.

“Это самая крупная программа поддержки Евросоюза в области борьбы с коррупцией на данный момент”, – сказал он.

Так, программа предусматривает обучение служащих Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по предупреждению коррупции, а также предоставление им современных информационных технологий.

Как мы помним, впоследствии конфликт между НАБУ и президентом Порошенко положил начало шквалу негативных комментариев со стороны европейских партнеров.

Так, в преддверии завершения года был опубликован отчет Еврокомиссии, в котором было отмечено, что Украина добилась прогресса в осуществлении антикоррупционной реформы, но ее устойчивость “остается проблемой”.

Кроме того, Еврокомиссия обеспокоена отсутствием судебных решений по делам, которыми занимаются НАБУ и САП, и акцентирует внимание на том, что создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии будет способствовать решению этой проблемы.

Наличие критики отмечалось не только со стороны Еврокомиссии. Так, глава британского МИД Борис Джонсон заявлял: «Однако впереди много работы: мы обеспокоены уровнем коррупции и некоторыми аспектами управления в Украине. Мы работаем с украинским правительством, давая советы и поддержку».

Учитывая реальное наличие критики и неуступчивость украинского руководства в ряде вопросов, можно сделать вывод, что провластная команда видит в этом опасность снижения концентрации власти под президентским началом.

Это и толкает того же премьера на столь резкие заявления. Однако долго так продолжаться не может и стороны должны прийти к компромиссу.

В случае, если этого не произойдет, Украина может попросту лишиться поддержки со стороны международных кредиторов.

Так, транши от МВФ вполне могут и не быть одобрены, а они очень нужны, учитывая то обстоятельство, что следующие два года выплаты Украины по внешнему долгу будут рекордными.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари