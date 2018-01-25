Цена обиды: украинские власти хотят вернуть себе все уплаченное в ЕСПЧ

Украинские власти пытаются компенсировать себе расходы на иностранные суды. Министерство юстиции решило засудить компании, за которые ему пришлось отдуваться в Европейском суде по правам человека, и платить компенсации компаниям и людям. Начало с энергетиков: попросило суд взыскать с «Киевэнерго» 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании «Золотой Мандарин Ойл».

Как сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, эта компания отсудила у «Киевэнерго» возврат своего мазута, находившегося на хранении. Однако это решение украинского суда так и не было выполнено. Что стало причиной обращения в ЕСПЧ и выплаты этой суммы истцу из госбюджета. Теперь государство хочет вернуть свои потери.

По той же причине (проигрыш суда в ЕСПЧ) государство хочет взыскать с ЧАО «Линик» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) 705 млн грн в качестве регресса по проигранному иску компании «Агрокомплекс». Как сообщалось, «Лиником» владеет российская «Роснефть».

Кроме того, Минюст намерен привлечь советника для взыскания штрафа Антимонопольного комитета в 172 млрд грн с «Газпрома» за счет зарубежных активов российского газового монополиста.

Как уже писал UBR.ua, Украина с недавних пор находится под усиленным мониторингом ЕСПЧ. С одной стороны, из-за недостаточно мотивированных решений украинских судов, а с другой стороны — из-за неисполнения нашей страной решений украинских судов по 12 тыс. дел.

На данный момент Украина является одним из лидеров по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека, потому европейцы вынуждены уделять очень много внимания обращениям из нашей страны.

По словам юриста юридической компании «Волхв» Виктора Дубовика, одной из самых острых для Украины тем остаются массовые увольнения людей на основании закона «Об очищении власти» или проще говоря «дела по люстрации».

«Количество жалоб на основании нарушений Украины в этой сфере уже приближается к сотне. Достаточно будет одного пилотного решения, которым обяжут Украину к выплате не только морального вреда, но еще и заработной платы за все время, прошедшее с момента незаконного увольнения, как такие заявления будут быстро рассмотрены», — считает Дубовик.

Поскольку данный закон установил не персонифицированную ответственность лиц, без судебного приговора, что противоречит практике ЕСПЧ.

«Следует также напомнить о решении Европейского суда по выплате 5 тысяч евро компенсации морального вреда 15 судьям, уволенным на основании решений Верховной Рады», — подчеркнул Дубовик.

Средняя сумма компенсаций, которую взыскивает ЕСПЧ колеблется от нескольких тысяч евро до десятков тысяч евро моральной компенсации, дополнительно к тем фактическим расходам, которые понесло лицо, чьи права были нарушены.

«Если речь идет о соцвыплатах, то суммы могут варьироваться от 10 тыс. грн до 1 млн грн или даже больше. Все зависит от того, за какой период отсуживаются эти выплаты. Что касается предприятий, то здесь счет идет уже на десятки миллионов долларов», — рассказал UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Кого накажут

Как отметил Кравец, Минюст уже обвиняли в том, что оно допустило выплаты из госбюджета по решению ЕСПЧ в пользу компаний, так или иначе связанных с окружением бывшего президента Виктора Януковича.

Потому нынешняя активность министерства связана, в частности, с обвинениями в выплатах по спору «Золотой Мандарин Ойл» и «Киевэнерго».

«Хотя я лично не вижу в действиях Минюста ничего противозаконного», — заметил Кравец.

Стоит отметить, что по многим из этих дел сроки исковой давности пропущены и скорее всего, украинские суды откажут Минюсту в принятии регрессных исков. А потому дальше громких заявлений дело не пойдет. Например, дело по «Линику», где Украина выплатила 27 млн евро, касается решения ЕСПЧ 2011-2013 годов, а сам спор между субъектами хозяйствования возник еще раньше.

«Кроме того, в Украине существует отдельное законодательство, регулирующее вопросы возмещения ущерба по решениям иностранных судов», — сказал Кравец.

К примеру, сроки исковой давности исчисляются с момента, когда Украина выплатила деньги по решению Европейского суда. Поэтому если сроки исковой давности по таким делам прошли, а суд все равно примет иск Минюста к рассмотрению, то это может стать поводом для нового обращения предприятий в ЕСПЧ.

Но в любом случае, юрист приветствует желание государства привлечь к ответственности тех, кто нанес убытки госбюджету, пусть и опосредованно. Их может быть немало.

«Например, сейчас рассматривается дело о возмещении инвестору валютного депозита на $40 млн в Дельта-Банке. Когда ни сам банк, ни регулятор, ни Антимонопольный комитет ничего не предпринимали для того, чтобы притормозить передачу дел Кредитпромбанка в Дельта-банке. В результате чего этот депозит был просто потерян инвестором», — отметил Кравец.

Подобных случаев очень много. В том числе, касающихся социальных выплат.

Минюст может предъявлять исковые требования к конкретным чиновникам, допустившим нарушение прав граждан или предприятий. В том числе судей, допустивших незаконные решения. Причем закон позволяет взыскать всю сумму потерь государства, в том числе применив коллективную ответственность чиновников.

«Однако, привлечь судей к ответственности за неправомерное решение суда на данный момент крайне сложно. Тем более если неправомерность этого решения суда установлена только Европейской судебной инстанцией. Такая же проблема касается и аппарата чиновников, так как зачастую ЕСПЧ устанавливает вину государства Украины в лице какого-либо государственного органа, однако персоналия чиновника в таких решениях отсутствует. В связи с этим доказать вину конкретного человека будет крайне затруднительно», — говорит Виктор Дубовик.

Константин Симоненко