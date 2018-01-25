Немецкий производитель выводит из Украины бренд Zelmer

Один из ведущих мировых производителей бытовой техники – компания BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte) – приняла решение вывести с украинского рынка бренд Zelmer. Об этом сообщил журналистам генеральный директор украинской “дочки” компании Сергей Максимов.
Это решение он пояснил намерением сконцентрировать усилия в сегменте на бренде Bosch.
“Решение принято концерном в прошлом году. В данном случае концентрация ресурсов, в том числе финансовых, на разработках и идеях для одного бренда принесет больше эффекта”, — сказал Максимов.
По его словам, в Украине бренд Zelmer занимал достаточно весомое место, входил в пятерку лидеров рынка. Под этим брендом в Украине продавался ряд мелкой бытовой техники, производимой в Польше.
Он подчеркнул, что, несмотря на вывод бренда Zelmer с рынка, компания будет полностью поддерживать гарантийные обязательства по этим продуктам, поддерживать склад по запчастям, а сервисные пункты также продолжат обслуживать эту технику.
“Но мы уже в прошлом году начали успешно замещать этот бренд продуктами Bosch, поэтому потребитель не ощутит разницы”, — отметил директор компании, добавив, что по цене техника Zelmer не намного дешевле Bosch, а по некоторым позициям цены эквивалентны.
По его словам, уже в прошлом году доля техники Bosch в Украине в этом сегменте выросла почти вдвое.
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