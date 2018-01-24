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Основатель Alibaba в Давосе допустил Третью мировую войну из-за технологий

Основатель Alibaba в Давосе допустил Третью мировую войну из-за технологий

Каждая технологическая революция приносила много проблем. Первая такая революция дала толчок Первой мировой войне, а вторая – Вторую мировую войну. Сегодня человечество снова оказалось на пороге новой технологической революции.

Об этом Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал основатель Alibaba Джек Ма.

“Люди беспокоятся из-за автоматизации, беспокоятся за будущее рынка труда, из-за роботизации, которая заменит целые профессии. И если что-то тревожит общество, это обязательно будет иметь последствия”, – сказал он.

При этом китайский бизнесмен описал, какой должна была бы стать Третья мировая война, вызванная новейшими технологиями.

“Если Третья мировая война будет, это должна быть война против болезней, против последствий климатических изменений, против глобальных проблем. Мы больше не должны воевать против себя”, – пояснил Ма.

Китайский бизнесмен пояснил, что технологические революции дисбалансируют мир. И самое важное в этом процессе, как реагируют люди и как они меняются.

По материалам Зеркало Недели
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