Нацбанк объявит технический перерыв в межбанковских системах

Завтра с 7:30 до 9:30 будет технический перерыв в работе семи автоматических банковских систем (речь о программно-технических комплексах систем автоматизации инструментов монетарной политики, ПТК САИМП). Об этом сообщается в телеграмме №52-0009/3984, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
Большинство систем касается взаимодействия украинских банков с НБУ, а также работы на межбанке:
«Валюта-2» — система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.
«КредИнфо2» — информационно-справочная система по покупке-продаже кредитных ресурсов на межбанке в гривне.
«СертЛайн2» — система размещения и количественного учета депозитных сертификатов.
«КредЛайн2» — система проведения операций по рефинансированию банков.
«ОВГЗ-онлайн2» — система обслуживания размещения и обращения государственных облигаций.
«Реестр договоров с нерезидентами 2» — система автоматизации осуществления Национальным банком регистрации договоров резидентов-заемщиков на получение кредитов в иностранной валюте от нерезидентов-кредиторов.
«Банк-Инфо» — система внесения информации в электронной форме государственного реестра банков с помощью электронных сообщений, направляемых банками об открытии, изменении сведений об обособленном подразделении банка.
Двухчасовой технический перерыв потребуется для замены основного IP-адреса (172.22.2.136) и резервного (172.22.0.136) на новый — 172.22.200.136. Будет ли в связи с ним сдвигаться время работы межбанка — в нацбанковском документе не уточняется.
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