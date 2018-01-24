Нацбанк объявит технический перерыв в межбанковских системах

Завтра с 7:30 до 9:30 будет технический перерыв в работе семи автоматических банковских систем (речь о программно-технических комплексах систем автоматизации инструментов монетарной политики, ПТК САИМП). Об этом сообщается в телеграмме №52-0009/3984, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Большинство систем касается взаимодействия украинских банков с НБУ, а также работы на межбанке:

«Валюта-2» — система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

«КредИнфо2» — информационно-справочная система по покупке-продаже кредитных ресурсов на межбанке в гривне.

«СертЛайн2» — система размещения и количественного учета депозитных сертификатов.

«КредЛайн2» — система проведения операций по рефинансированию банков.

«ОВГЗ-онлайн2» — система обслуживания размещения и обращения государственных облигаций.

«Реестр договоров с нерезидентами 2» — система автоматизации осуществления Национальным банком регистрации договоров резидентов-заемщиков на получение кредитов в иностранной валюте от нерезидентов-кредиторов.

«Банк-Инфо» — система внесения информации в электронной форме государственного реестра банков с помощью электронных сообщений, направляемых банками об открытии, изменении сведений об обособленном подразделении банка.

Двухчасовой технический перерыв потребуется для замены основного IP-адреса (172.22.2.136) и резервного (172.22.0.136) на новый — 172.22.200.136. Будет ли в связи с ним сдвигаться время работы межбанка — в нацбанковском документе не уточняется.