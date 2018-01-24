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В Instagram добавили новую функцию

В Instagram добавили новую функцию

Соцсеть Instagram не стоит на месте и развивается, добавляя новые функции для пользователей, пишет “Сегодня”.

Теперь в разделе Stories появились специальные стикеры в формате GIF.

Такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его “истории”.

Сейчас новые анимированные стикеры доступны в последней версии Instagram для iOS и Android.

По материалам Сегодня
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