В МИД назвали главную причину, по которой Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом в НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркивает, что Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) при отсутствии прогресса в реализации необходимых реформ, и в частности в приведении Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.

Об этом она сказала в эфире «5 канала».

“Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня по новым членам. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО”, – заявила Зеркаль.

В этой связи дипломат сослалась на слова министра иностранных дел Павла Климкина, который сказал, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей “с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно”.

Она добавила, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине. “До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени”, – сказала Зеркаль.

Как известно, Украина поставила себе амбициозную цель привести Вооруженные силы к стандартам Альянса до 2020 года.