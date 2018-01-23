Банки поделились рисками с европейцами

Кредитные учреждения ищут способы снизить свои риски при кредитовании бизнеса. Помощником в этом процессе выступают их акционеры и международные финансовые организации, которые могут взять на себя часть рисков при кредитовании малого и среднего бизнеса. Банкиры надеются, что такой способ сотрудничества позволит им увеличить клиентскую базу и частично смягчить для заемщиков условия кредитования.

ЕБРР в помощь

Украинские банки привлекают иностранных партнеров для активизации кредитования малого и среднего бизнеса. На помощь Райффайзен Банку Аваль и УкрСиббанку пришел их крупнейший миноритарный акционер – ЕБРР. Он взял на себя часть кредитных рисков. «Мы начинаем еще одно направление сотрудничества с ЕБРР, которое расширит наши возможности по предоставлению долгосрочного финансирования малых и средних предприятий», – заявил глава правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук.

Директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер сообщил, что они готовы брать на себя риски в размере до 65% от суммы кредита, но средний размер гарантии составит 50-60%. «Это позволит Райффайзену увеличить кредитный портфель минимум на 40 млн евро», – сказал он. В Райффайзен Банке Аваль уточнили, что максимальный размер кредита, который может быть выдан одному заемщику по этой программе, составит 10 млн евро. «Но мы рассчитываем, что средний размер кредита будет на уровне 4-6 млн евро. Размер гарантии будет определяться индивидуально по каждому проекту», – сказал Владимир Лавренчук.

Под гарантию попадут долгосрочные кредиты (гривневые и валютные) на покупку оборудования, в новые технологии и индустрии, например, возобновляемую энергетику.

Похожее соглашение на минувшей неделе ЕБРР подписал с УкрСиббанком. Но если в Райффайзен Банке Аваль гарантии распространяются на все малые и средние компании, то в УкрСиббанке поддержка обещана агросектору. Гарантии будут распространяться на краткосрочное финансирование, которое покрывает производственный цикл заемщика.

Объем риска, который возьмет на себя ЕБРР, не будет превышать 40% от суммы кредита, а суммарный размер гарантии – $50 млн. В пресс-службе УкрСиббанка уточнили, что на данный момент собственная ликвидность банка в гривне и валюте высокая, а «гарантия позволяет банку увеличить объемы финансирования отрасли». То есть заемщик сможет получить большую сумму кредита под меньший залог и на более выгодных условиях.

Хорошо забытое старое

Практика разделения рисков не нова для Украины. Например, в сентябре 2016 года программу гарантирования покрытия рисков при кредитовании МСБ подписали ПроКредит Банк и Европейский инвестиционный фонд (EIF). А в декабре 2017-го аналогичную программу с Европейским инвестиционным банком и Европейским инвестиционным фондом начал государственный Ощадбанк. Размер гарантии для клиентов госбанка обещан до 70%, а общий размер программы – до 50 млн евро.

В ПроКредите довольны результатами проекта. «На данный момент сумма использована в объеме 25%, что составляет 27,6 млн евро», – подсчитала директор по развитию бизнес-клиентов ПроКредит Банка Анна Савеня. ПроКредит Банк выдал по этой программе кредиты уже 88 бизнес-клиентам. Она подчеркнула, что основное преимущество для клиента – это более лояльный подход к обеспечению, которое банк требует от клиента. «На практике для клиента это означает возможность получить финансирование под меньший объем залога, нежели при стандартном финансировании. Как правило, ставка отличается на 0,25 процентных пункта от стандартной», – пояснила Анна Савеня.

Расширение перечня инструментов, которые могут использовать банки для минимизации своих рисков, позволяет учреждениям строить оптимистичные прогнозы по кредитованию МСБ. Регулятор опубликовал аналитический отчет «Опрос об условиях кредитования», согласно которому банки ожидают в ближайшие 12 месяцев рост кредитования бизнеса.

Наиболее оптимистические прогнозы касаются кредитования малого и среднего бизнеса. Для таких ожиданий есть причины: в IV квартале 2017 года заметно выросла доля одобрения банками заявок на кредиты малым и средним предприятиям, а активизацию спроса в конце прошлого года сами банки объясняют снижением процентных ставок.

Виктория Руденко