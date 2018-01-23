Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 226 0

ФГВФЛ сообщил, какой ущерб нанесло "Интербанку" его руководство

ФГВФЛ сообщил, какой ущерб нанесло "Интербанку" его руководство

Фонд гарантирования вкладов населения сообщает, что до признания ПАО “КБ “Интербанк” неплатежеспособным руководством банка принимались меры по искусственному выведению активов банка путем мошеннических действий, связанных с незаконным завладением средствами банка, что привело к ухудшению финансового состояния ПАО “КБ “Интербанк” и потере его активов в особо крупных размерах.

В целом, ориентировочная сумма убытков, нанесенных банку в результате выявленных умышленных действий должностных лиц банка в доведении до банкротства ПАО «КБ «Интербанк», составляет минимум 524,6 млн грн.

Сообщается, что в течение 2012-2014 годов собственники и руководство ПАО “КБ “Интербанк” целенаправленно направляли деятельность банка на масштабное псевдокредитование – по предварительному сговору с третьими лицами был принят ряд решений относительно кредитования «фиктивных предприятий» на сумму свыше 329,7 млн грн. При этом перечисление средств по кредитным договорам подобным субъектам хозяйствования происходило либо под залог неликвидных ценных бумаг, либо без передачи какого-либо имущества в обеспечение.

Еще одним способом проведения махинаций с ликвидными активами ПАО “КБ “Интербанк” до передачи банка в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц была покупка «мусорных» ценных бумаг – долговых обязательств по простым векселям. Балансовая стоимость портфеля ценных бумаг составляет 228,5 млн грн, а оценочная – 0,01 млн грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Интербанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018