ФГВФЛ сообщил, какой ущерб нанесло "Интербанку" его руководство

Фонд гарантирования вкладов населения сообщает, что до признания ПАО “КБ “Интербанк” неплатежеспособным руководством банка принимались меры по искусственному выведению активов банка путем мошеннических действий, связанных с незаконным завладением средствами банка, что привело к ухудшению финансового состояния ПАО “КБ “Интербанк” и потере его активов в особо крупных размерах.
В целом, ориентировочная сумма убытков, нанесенных банку в результате выявленных умышленных действий должностных лиц банка в доведении до банкротства ПАО «КБ «Интербанк», составляет минимум 524,6 млн грн.
Сообщается, что в течение 2012-2014 годов собственники и руководство ПАО “КБ “Интербанк” целенаправленно направляли деятельность банка на масштабное псевдокредитование – по предварительному сговору с третьими лицами был принят ряд решений относительно кредитования «фиктивных предприятий» на сумму свыше 329,7 млн грн. При этом перечисление средств по кредитным договорам подобным субъектам хозяйствования происходило либо под залог неликвидных ценных бумаг, либо без передачи какого-либо имущества в обеспечение.
Еще одним способом проведения махинаций с ликвидными активами ПАО “КБ “Интербанк” до передачи банка в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц была покупка «мусорных» ценных бумаг – долговых обязательств по простым векселям. Балансовая стоимость портфеля ценных бумаг составляет 228,5 млн грн, а оценочная – 0,01 млн грн.
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