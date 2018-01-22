Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар

GAC Enverge оснащен экранами виртуальной реальности, съемными фарами и батареей,10 минут зарядки которой по беспроводной сети будет хватать на 386 км. Об этом говорится в материале
Китайский автопроизводитель представил на автосалоне в Детройте прототип странного “крылатого” электрокара GAC Enverge с запасом хода в 600 км. В компании заявили, что к 2019 году планируют серьезно побороться с Tesla на американском рынке.
Нельзя сказать, что показанный компанией концепт, получивший имя GAC Enverge, внешне не привлекал внимание публики своей конструкцией “крыловидных” дверей и “подвижной” цифровой приборной панелью. Однако, заявление о запасе хода в 600 км на одном заряде звучало как-то уж слишком оптимистично. Ведь тогда такое авто демонстрировало бы характеристики лучшие, нежели у Tesla 3. Вот только Tesla 3 сегодня – это осязаемое авто, а концепция GAC – всего лишь замысел.
GAC Enverge оснащен двумя “дутыми” дверями, открывающимися вверх и вбок, экранами виртуальной реальности, вмонтированными в двери, и 71-киловаттной аккумуляторной батареей, 10 минут зарядки которой по беспроводной сети якобы будет хватать на 386 км.
Впрочем, Enverge таки сумела поразить знатоков своей особой “фишкой” – съемными автомобильными фарами, которые GAC называет “G light”, и предлагает использовать в качестве обычных переносных фонарей.
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