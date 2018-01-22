Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУ

244-я попытка продать «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» оказалась удачной. Предприятие продано за 1,28 млн грн.
Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
“243 раза «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» выставлялся на торги и безрезультатно. И вот, 19 января 2018 года предприятие продано за 1,28 миллиона гривен. Победителем аукциона признано ООО “Альфа Экология”, – отметил он.
“Иногда, чтобы получить желаемое, надо просто попробовать еще один раз. И Фонд госимущества придерживался этого правила долгих семь лет”, – добавил глава ФГИУ.
Согласно данным Фонда госимущества, начальная цена пакета акций предприятия составляла 1 282 531.74 грн. Размер пакета акций – 89.507%.
Чистая прибыль предприятия на момент приватизации составляла отрицательное значение – -1,233 млн грн.
Уставный капитал предприятия на момент приватизации составлял 17 910 986 грн. Среднеучетная численность работников – 4 человека.
Организатором продажи объекта выступила Фондовая биржа ПФТС. Дата проведения продажи – 19 января 2018 года.
Предприятие относилось к группе В, вид приватизации – крупная приватизация.
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