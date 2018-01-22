Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 562 0

Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУ

Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУ

244-я попытка продать «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» оказалась удачной. Предприятие продано за 1,28 млн грн.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“243 раза «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» выставлялся на торги и безрезультатно. И вот, 19 января 2018 года предприятие продано за 1,28 миллиона гривен. Победителем аукциона признано ООО “Альфа Экология”, – отметил он.

“Иногда, чтобы получить желаемое, надо просто попробовать еще один раз. И Фонд госимущества придерживался этого правила долгих семь лет”, – добавил глава ФГИУ.

Согласно данным Фонда госимущества, начальная цена пакета акций предприятия составляла 1 282 531.74 грн. Размер пакета акций – 89.507%.

Чистая прибыль предприятия на момент приватизации составляла отрицательное значение – -1,233 млн грн.

Уставный капитал предприятия на момент приватизации составлял 17 910 986 грн. Среднеучетная численность работников – 4 человека.

Организатором продажи объекта выступила Фондовая биржа ПФТС. Дата проведения продажи – 19 января 2018 года.

Предприятие относилось к группе В, вид приватизации – крупная приватизация.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018