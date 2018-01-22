Украину ждет спад безработицы: зарплаты будут расти

В декабре 2017 года искали работу 190 тыс. женщин и 165 тыс. мужчин. За год в Украине стало меньше безработных, подсчитала Госслужба статистики. Об этом сообщает Сегодня. Речь идет как о тех, кто стоит на учете в центрах занятости, так и о потенциальных трудоспособных, число которых определяют по методике Международной организации труда (неработающих в возрасте 15—70 лет). Эксперты говорят, что безработица в этом году может уменьшиться из-за роста зарплат в Украине и оттока рабочей силы за рубеж.

Сколько не у дел

По данным Госстата, к концу декабря 2017 г. на бирже труда стояло 354,4 тыс. человек (почти 190 тыс. женщин и 165 тыс. мужчин), что на 75 тыс. чел. меньше по сравнению с началом прошлого года. Тем временем в январе 2017 г. официально учтенных безработных было 429 тыс. человек, что на 80 тыс. чел. меньше, чем в январе 2016 г. Среди них — 217,5 тыс. мужчин и 211,5 тыс. женщин.

Очевидно, что это далеко не все безработные. По методике МОТ, тех, кто способен работать, но не работает на октябрь 2017 г. насчитывалось 8,9% от количества работоспособных (22 млн человек). В течение года процент незанятых упал с 10,1% до 8,9%. Самая низкая безработица за последние 5 лет была в III квартале 2013 г. — 6,3%, самая высокая — 10,6% — в IV квартале 2014 г.

Эксперты

Специалист по рынку труда Татьяна Пашкина отметила, что изменение числа безработных в Украине происходит ежегодно: с декабря по февраль их становится больше, с марта — меньше, а минимум приходится на октябрь-ноябрь (в октябре 2017 было менее 282 тыс. тех, кто пытался найти работу через центры занятости. — Авт.).

“Регистрируются как безработные прежде всего те, кто занят сезонно: на стройке, в сельском хозяйстве, на уборке овощей и фруктов, — разъяснила нам Пашкина. — Им это материально выгодно, так как безработные получают пособие, хоть и небольшое (в среднем по стране около 2000 грн/мес.). Также учет в центре занятости увеличивает размер субсидий на жилкомуслуги при их оформлении, ведь в доходы семьи засчитывается сумма пособия, а не условные доходы в два прожминимума, если человек не работает и не ищет работу”.

По словам Пашкиной, это наиболее актуально в селах и небольших городах, где распространено индивидуальное отопление, а расходы на газ или уголь значительны. Летом, когда оживает строительный сезон, многие мужчины из провинции уезжают в города на заработки строителями, этим объясняется резкое сокращение стоящих на учете лиц мужского пола.

Эксперт рынка труда Юрий Прокопчук говорит, что нынешний год может стать переломным, и безработица пойдет на спад. Но не потому, что появится много новых рабочих мест из-за развития экономики, а по причине ускорения трудовой миграции украинцев на Запад.

“Прежде всего это касается квалифицированной рабочей силы в возрасте от 35 до 45 лет из госсектора, которые не могут найти в Украине работу с достойной зарплатой в Украине: врачи, медсестры, инженеры, преподаватели, ученые, — анализирует эксперт”.

Власти и бизнес страны видят проблему трудовой миграции и пытаются ей препятствовать, повышая зарплаты. По мнению вице-премьера Геннадия Зубко, чтобы существенно затормозить отток квалифицированных специалистов на Запад, им надо платить не менее 16 тыс. грн в месяц. Правда, вице-премьер не уточнил, когда и за счет чего возможен такой рост, прежде всего в госсекторе. Сейчас средняя зарплата в стране вдвое ниже, у врачей и учителей — 6—7 тыс. грн, а минимальную обещают поднять с 3723 до 4100 грн.

Пашкина считает, что 16 тыс. грн зарплаты маловато: “Квалифицированные рабочие-станочники не хотят работать даже за такие деньги, хотят не менее 20 тысяч”.

По исследованиям кадрового портала hh.ua, в 2017 г. повысили зарплату своим сотрудникам 36% частных структур, а урезали — 5%. Треть респондентов сообщила, что им добавили к заработку 10%, каждому пятому добавили 5% и лишь каждый шестой стал зарабатывать больше на 30%.

Александр Панченко