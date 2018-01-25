Сергей Мамедов: Государство и «госы»

Проблема государственных банков не нова. Но особенно острой она стала в связи c национализацией крупнейшего «Приватбанка» в 2016-м году. После этого события доля активов «госов» в банковской системе Украины достигла 55% (для сравнения, еще в 2014 году она составляла всего 18%). Это очень плохо влияет на рынок. Почему?

Во-первых, государство как собственник не всегда работает эффективно. Это особенно заметно в банковской сфере. Вместо того, чтобы зарабатывать для государства, «госы» постоянно требуют дополнительного вливания денег.

Так, лишь за прошлый год на эти цели было потрачено не менее 155 млрд гривен государственных денег (рекорд установил теперь уже государственный «Приват» – более 139 млрд грн).

Во-вторых, фактическая монополия госбанков на рынке приводит к искусственному управлению стоимостью кредитов и депозитов, что дестабилизирует рынок и не дает ему развиваться на принципах честной конкуренции.

В-третьих, государственные банки зачастую используют для покрытия дефицита бюджета через «добровольную» покупку ОВГЗ.

В-четвертых, госбанки получили монопольное право на обслуживание госкомпаний и госпрограмм, что опять-таки, нарушает рыночный принцип конкуренции и усложняет частному сектору доступ к финансовым ресурсам.

Таким образом, «госы» вместо ценного актива превратились для государства в пассив, который постоянно требует внимания и финансовых вливаний.

Убыток за 2015 год – 26 млрд грн; за 2016 год – 250 млн грн (с учетом Приватбанка – 135,5 млрд грн). И хотя в 2017 году ситуация изменилась в лучшую сторону, общие показатели «госов» опять тянет вниз тот-таки «Приват» (его финансовый результат на 01.10.2017 — это минус 1,6 млрд

грн).

Одна из основных проблем госбанков — это огромное количество неработающих кредитов. Если учитывать показатели «Привата», то средняя доля «плохих» кредитов в кредитном портфеле госбанков достигает более 50%.

По сути, это кредиты, которые с каждым месяцем вернуть все труднее.

Фактически, это потерянные деньги. Государственные, бюджетные деньги. Заявления о быстром решении этой проблемы, тем более в этом году, — не более чем риторика. Откуда взяться деньгам?

В Украину не идут инвестиции, и у нас очень низкий внутренний спрос. ФГВФЛ продает активы с дисконтом до 90%. В Украине не существует специальных госпрограмм, которые позволили бы остановить падение стоимости активов и создать спрос. Без решения этих проблем государство будет вынуждено и дальше нести свой «крест» – за счет налогоплательщиков.

Прекрасно понимая тяжесть бремени, которое оно взвалило на себя, правительство ищет способы от него избавиться. Мы уже не первый раз слышим о разработке стратегии развития «госов», о намерении продать эти банки в частные руки и т. д.

Теперь прозвучала дата — 2018-й. Она вызывает большие сомнения. Госбанки — далеко не лучшее место для инвестирования денег. Не только государственных, любых.

В ближайшем будущем в лучшем случае возможны договоренности с крупными международными финансовыми структурами о покупке ими доли в «госах» до 10%, но не ранее 2019-го года.

И даже для этого в госбанках необходимо провести кардинальные реформы: изменить корпоративное управление (состав Правления и Набсоветов, чтобы убрать возможность государства влиять на операционное управление банков); отказаться от универсальной модели развития и четко разграничить специализацию банков; радикально уменьшить долю госсектора в активах и пассивах этих банков; вывести банки на высокие показатели рентабельности активов и доходности капитала за счет инноваций и сервисов.

Отдельный случай – «Приватбанк». Здесь существуют дополнительные риски — длительных судебных разбирательств с кредиторами на международном уровне. Поэтому в ближайшее время вопрос продажи «Привата» не актуален.

Сергей Мамедов, Председатель Правления Банка «ГЛОБУС»