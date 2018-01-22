Amazon планирует разбогатеть за счет рекламного бизнеса

На протяжении более двух десятилетий Джефф Безос жертвовал прибылью ради роста компании, стараясь переубедить Уолл-стрит, что Amazon.com Inc. – лучшее предприятие для инвестирования. Совсем недавно инвесторы успокоились за счет доходов от облачных услуг компании, что позволило компенсировать потери в электронной коммерции. Тем не менее, за последние пять лет средняя прибыль Amazon снизилась примерно на 1%. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь на очереди бизнес, который позволит получать стабильную прибыль – рекламное дело. За последние несколько лет Bezos&Co. разработали свою маркетинговую платформу, которая позволяет Amazon получать доход от огромной аудитории.

Сделав ставку на облачные сервисы Amazon и дав толчок для роста акций до 1300 долларов, инвесторы заинтересовались идеей создания рекламного бизнеса, так как он не требует больших финансовых вливаний в новые data-центры и грузоперевозки.

Кроме того, рекламное дело позволит получать довольно большую прибыль. В понедельник Capital Markets повысила целевой курс Amazon до 1600 долларов за акцию, в основном за счет роста рекламного бизнеса. По мнению аналитиков, стоимость одной акции Amazon может превысить 2000 долларов – в таком случае компания станет первым предприятием с рыночной стоимостью в триллион долларов.