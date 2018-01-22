За январь-ноябрь 2017 года Украина экспортировала вина на $31 млн 491,6 тыс. Среди европейских стран лидером по импорту украинского вина стала Германия, которой Украина поставила вина на $579,6 тыс.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В частности, за 11 месяцев 2017 года Украина экспортировала вин виноградных, включая вина крепленые, и виноградного сусла на $31 млн 491,6 тыс.
В страны СНГ было экспортировано вина на $19 млн 688,6 тыс. (больше всего в Российскую Федерацию — на $15 млн 314,2 тыс., меньше всего в Узбекистан — на $14,4 тыс.).
В другие страны было экспортировано вина на $11 млн 803 тыс.
В страны Евросоюза — на $1 млн 7,3 тыс. (больше всего в Германию — на $579,6 тыс.).
В страны Азии было экспортировано вина на $4 млн 851 тыс., в Африку — на $208,6 тыс., Америку — на $333,3 тыс., Австралию и Океанию — $0,9 тыс.
За этот же период Украина экспортировала игристых вин на $6 млн 621,7 тыс.
В страны СНГ — на $2 млн 592,7 тыс, в Европу — на $801,4 тыс., в страны Азии — на $644,3 тыс., в Африку — на $78,4 тыс., Америку — на $171,7 тыс.
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