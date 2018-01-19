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Первые биткоиновые миллионеры потеряли на падении курса около миллиарда долларов

Первые биткоиновые миллионеры потеряли на падении курса около миллиарда долларов

Братья Уинклвосс, известные своей судебной тяжбой с Facebook, потеряли на последнем скачке курса криптовалюты 922 миллиона долларов.

Об этом сообщает Fortune.

Сейчас братья владеют 120 тысячами биткоинив и в большей степени подвержены колебаниям рынка, чем кто-либо другой.

Ранее сообщалось, что братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми обладателями биткоинов на сумму в эквиваленте более 1 миллиарда долларов.

Напомним, 17 января цена на криптовалюту упала ниже отметки 10 тысяч долларов, но сразу возобновила рост.

На фоне обвала курса криптовалюты Bitcoin инвесторы начали переводить электронные активы в обычные.

По материалам Економічна Правда
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