Первые биткоиновые миллионеры потеряли на падении курса около миллиарда долларов

Братья Уинклвосс, известные своей судебной тяжбой с Facebook, потеряли на последнем скачке курса криптовалюты 922 миллиона долларов.
Об этом сообщает Fortune.
Сейчас братья владеют 120 тысячами биткоинив и в большей степени подвержены колебаниям рынка, чем кто-либо другой.
Ранее сообщалось, что братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми обладателями биткоинов на сумму в эквиваленте более 1 миллиарда долларов.
Напомним, 17 января цена на криптовалюту упала ниже отметки 10 тысяч долларов, но сразу возобновила рост.
На фоне обвала курса криптовалюты Bitcoin инвесторы начали переводить электронные активы в обычные.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2926 29
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3427 17
В Украине изменят состав автомобильной аптечкиВчера, 00:00 - 2953 13
Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинацииВчера, 12:45 - 1322 12
На Закарпатье нашли месторождение золотаВчера, 09:15 - 4418 8
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3427 17
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2926 29
Порошенко определился с руководителем НБУВчера, 10:00 - 2672 1
Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)Вчера, 16:00 - 2628 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствамиВчера, 15:10 - 559
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИПозавчера, 15:10 - 1923
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 2651 2
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 5039 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 3005 2
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості