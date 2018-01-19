Китай тестирует систему слежки с помощью технологии распознавания лиц

Китайские спецслужбы тестируют в регионе, населенном в основном мусульманами, новую систему безопасности, которая предупреждает власти, если объект наблюдения отошел от дома или офиса более, чем на 300 метров. Программа использует технологию распознавания лиц, которая автоматически сравнивает изображения с камер наружного наблюдения с базой данных полиции, пишет Bloomberg.
«Подобная система прекрасно подходит для установления тотального контроля за людьми, — заявил специалист по борьбе с терроризмом и бывший сотрудник спецслужб США Джим Харпер. — Раньше признаком тирании считался приказ: „Предъявите ваши документы“, который мог поступить от любого полицейского на улице. Теперь властям даже спрашивать ничего не нужно».
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, который находится прямо на границе с Пакистаном и Афганистаном, проживает около 10 миллионов мусульман-уйгуров. Регион превратили в лабораторию по наблюдению за людьми после того, как выяснилось, что уйгуры принимали участие в террористических атаках исламских радикалов в 2013-2014 годах. На каждом шагу расположены пункты досмотра, полицейские участки и камеры наружного наблюдения. Местные власти обязали жителей установить спутниковые системы навигации в своих автомобилях. Людей заставляют проходить через систему распознавания лиц при входе в крупные торговые центры, на рынки и автовокзалы.
Образцы ДНК, отпечатки пальцев и сканы радужки для пополнения базы данных полиции у жителей собирают в принудительном порядке. Процедуру проводят как часть бесплатного медобследования, после чего сведения передают полиции. Сбор персональных данных ведется среди всего населения в возрасте от 12 до 65 лет. Проектом занимается компания China Electronics Technology Group — государственный подрядчик, который специализируется на спутниковых системах слежения и радарах для обеспечения внутренней безопасности. Основное внимание властей приковано к Кашгару — южной части региона, где когда-то проходил Великий шелковый путь.
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