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В Киевской области чиновник и депутат требовали $50 тысяч взятки

В Киевской области чиновник и депутат требовали $50 тысяч взятки

Взяточники требовали деньги за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса, который находился в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации.
 
Заместитель председателя одного из райсоветов Киевской области и депутат объединенной территориальной общины требовали взятку в 50 тысяч долларов за решение вопроса о передаче имущественного комплекса. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
 
Установлено, что чиновники требовали деньги за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса, который находился в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации.
 
Правоохранители задержали преступников при получении первой части взятки в 20 тысяч гривен. Средства перечислили на банковскую карту. Следствие выявило доказательства преступления. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По материалам Корреспондент.net
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