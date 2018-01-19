В Киевской области чиновник и депутат требовали $50 тысяч взятки

Взяточники требовали деньги за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса, который находился в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации.



Заместитель председателя одного из райсоветов Киевской области и депутат объединенной территориальной общины требовали взятку в 50 тысяч долларов за решение вопроса о передаче имущественного комплекса. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Установлено, что чиновники требовали деньги за содействие в решении вопроса о передаче имущественного комплекса, который находился в коммунальной собственности, с правом последующей приватизации.



Правоохранители задержали преступников при получении первой части взятки в 20 тысяч гривен. Средства перечислили на банковскую карту. Следствие выявило доказательства преступления. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.