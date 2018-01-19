Прибыль IBM за год упала вдвое

По итогам 2017 года прибыль корпорации IBM сократилась более чем в два раза, составив 5,75 млрд долларов. На финансовые результаты компании повлияла налоговая реформа в США.
Чистая прибыль американской высокотехнологичной корпорации International Business Machines Corp. (IBM) по итогам прошлого года сократилась в 2,1 раза в годовом выражении, составив 5,75 млрд долларов. Об этом сообщили в компании, пишет Прайм.
Как отмечается, прибыль на акцию в отчетном периоде составила 6,14 доллара против 12,38 доллара годом ранее. Выручка IBM за год составила 79,139 миллиарда долларов, сократившись на 1%.
Чистый убыток IBM в четвертом квартале зафиксирован на уровне 1,054 миллиарда долларов против прибыли в 4,501 миллиарда долларов годом ранее. Убыток на акцию составил 1,14 доллара против прибыли в 4,72 доллара за аналогичный период 2016 года. Выручка IBM в отчетном периоде увеличилась на 3,55%, составив 22,543 миллиарда долларов. При этом выручка компании от облачных платформ и технологических услуг снизилась на 1,2% – до 9,198 миллиарда долларов.
На финансовые результаты компании повлияло принятие налоговой реформы в США в декабре 2017 года, – единовременная выплата IBM составила 5,5 миллиарда долларов, отмечено в релизе.
“За последние несколько лет мы активно инвестировали в технологии и наших сотрудников, чтобы изменить позиционирование IBM на рынке”, – приводятся в релизе слова старшего вице-президента и главного финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh). По его словам, в 2018 году IBM будет укреплять свои лидирующие позиции в облачных технологиях, сфере безопасности и технологии блокчейн.
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