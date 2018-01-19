Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 246 0

Суд сегодня рассмотрит иск Привата против Коломойского

Суд сегодня рассмотрит иск Привата против Коломойского

Суд в Лондоне 19 января рассмотрит иск Приватбанка против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом УП сообщили источники.

Отмечается, что судебное слушание по Привату назначили на целый день.

По информации источников, дело в отношении активов будет рассматривать тот же судья, который ранее издал приказ об аресте активов Коломойского и его компаньона Геннадия Боголюбова.

Как известно, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров “Приватбанка”, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Сытник заявил, что по делу о хищении средств “Приватбанка” существует опасность причинения большого ущерба государству.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно – доведение банка до неплатежеспособности.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018