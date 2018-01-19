Суд сегодня рассмотрит иск Привата против Коломойского

Суд в Лондоне 19 января рассмотрит иск Приватбанка против бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом УП сообщили источники.
Отмечается, что судебное слушание по Привату назначили на целый день.
По информации источников, дело в отношении активов будет рассматривать тот же судья, который ранее издал приказ об аресте активов Коломойского и его компаньона Геннадия Боголюбова.
Как известно, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров “Приватбанка”, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.
В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.
В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.
В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.
10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.
Сытник заявил, что по делу о хищении средств “Приватбанка” существует опасность причинения большого ущерба государству.
По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно – доведение банка до неплатежеспособности.
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