Стин Якобсен: Криптовалютный пузырь. Будет ли "хлопок" в 2018?

Погоня за высокой доходностью продолжается, в то время как руководство центральных банков при поддержке политиков, по-прежнему не способно на реальные реформы, закрывает на все глаза и надеется на лучшее.
Вступая в первый квартал 2018 года, мир снова полон надежды и весьма далек от реальности, особенно если посмотреть на мир криптовалют.
Криптовалютный пузырь, пожалуй, наиболее очевиден ввиду крайней нестабильности и повышенной доходности этого рынка в 2017 году, но не стоит думать, что другие активы от этого далеки. По сути, продолжительность и масштаб роста бычьих рынков вполне могут скрывать под собой огромный разрыв между ценой таких активов и фундаментальными показателями. Но вернемся к криптоактивам.
Оптимисты прогнозируют, что рыночная капитализация криповалют превысит 1 триллион долларов, тогда как пессимисты предсказывают ужесточение регулирования и даже полный запрет криптовалют, если органы кредитно-денежного регулирования решат, что рынок вышел из-под контроля.
Как отмечает мой коллега, Джейкоб Паунси, эксперт-аналитик по криптовалютам: “Криптоактивы ведут себя так же, как акции «доткомов» в конце девяностых. Число компаний, развернувших стратегию в сторону блокчейна, будет расти до тех пор, пока спекулятивный этап не исчерпает себя. В первом квартале 2018 года ожидается выход на рынок новых проектов, каждый из которых будет провозглашать себя очередной криптовалютной революцией в своем сегменте. Это будет стимулировать рост спекуляций на этом зарождающемся рынке”.
Позволю себе предположить, что если на рынке криптовалют и появится новый лидер, то одним из активов, реальная польза которого выходит за стандартные функции криптовалюты, представляется эфириум.
На сегодня в нем совершается свыше 1,25 миллиона сделок в сутки, объем которых составляет миллиарды долларов.
При этом надо сказать, что «пузырь» – это не просто метафора, он обозначает определенную математическую форму, в которой супер-экспоненциальный рост цен приводит к отрыву от фундаментальных показателей с неизбежной радикальной коррекцией.
Из всех концепций, которые будут оставаться в центре внимания в 2018 году, «криптопузыри» могут оказаться наиболее критичными.
Ведь когда мы анализируем динамично растущие акции (например, Amazon), график цены представляет собой прямую линию, что соответствует экспоненциальному росту, темпы которого высоки, но не выходят за рамки нормы.
В противоположность этому, темп роста курса биткойна продолжает увеличиваться с каждым годом по супер-экспоненциальной модели, начиная с 2015 года.
Вероятность получить “хлопок” (крах) или, как минимум, серьезную коррекцию рынка уже в 2018 году существенно возросла.
Стин Якобсен, главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank
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