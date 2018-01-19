Наталья Кроник: открытие компании в США. Что нужно знать?

Несмотря на последствия глобального экономического спада, США остаются крупнейшей экономикой в мире и перспективной бизнес-локацией. Те, кто планируют добиться успеха в бизнесе в США, должны иметь четкое представление об особенностях создания и функционирования компаний в этой юрисдикции.

Два уровня налогообложения в США

В США существует федеральный и местный уровень налогообложения компаний. При этом законодательство каждого штата имеет свои особенности.

Законодательство Калифорнии, например, устанавливает, что компании с ограниченной ответственностью уплачивают налог на уровне штата с суммы валового дохода, независимо от того, где расположен источник происхождения дохода.

В штате Делавер компании с ограниченной ответственностью освобождены от местного налога на прибыль, если LLC не ведет деятельность в США, не получает доход с источником происхождения США и не имеет счетов в местных банках.

В Южной Дакоте, Вайоминге, Неваде, Вашингтоне и на Аляске не применяется корпоративный налог.

В некоторых штатах нет налога на доходы физических лиц, либо ставки налога очень низкие.

При этом освобождение от налога на уровне штата чаще всего не означает, что компания не будет платить налоги на федеральном уровне. Иногда также может применяться фиксированный франшизный налог, который оплачивается ежегодно.

Основные виды компаний в США

Корпорация и компания с ограниченной ответственностью – наиболее популярные формы ведения бизнеса в США.

Корпорация (corporation) – это юридическое лицо с ограниченной ответственностью, которое самостоятельно отвечает по своим финансовым обязательствам, а ответственность учредителей ограничена суммой вклада в уставной капитал.

Также отдельно следует рассмотреть, что законодательство США предусматривает наличие двух подвидов корпораций. Существуют «S – корпорации», которые соответствуют нескольким исключительным условиям, в том числе и требованию чтобы все акционеры корпорации были гражданами США или резидентами США.

На такие корпорации распространяется действие льготных режимов налогообложения.

Все остальные корпорации являются «С – корпорациями», они могут быть учреждены нерезидентами США. Корпорация облагается налогом на чистую прибыль, во-вторых, при распределении дивидендов среди акционеров, последние должны заплатить подоходный налог.

Компания с ограниченной ответственностью (LLC) характеризуется ограничением ответственности участников размерами вкладов, и обладает определенной гибкостью в применении системы налогообложения. Большинство штатов также разрешают регистрировать LLC, у которых есть только один владелец.

В зависимости от состава участников и содержания учредительных документов, налоговые органы могут рассматривать LLC как корпорацию, партнерство или как часть налоговой декларации индивидуального предпринимателя.

Обязательные условия

Выберите наименование компании. При этом оно должно отличаться от уже зарегистрированных, не должно вводить потребителей в обман, к примеру, не должно содержать слов Bank или Trust, если у компании нет соответствующего разрешения.

Наименование корпорации обычно содержит отсылку на организационную форму: Incorporated, Corporation, Limited, Company, Inc, Corp.

Подберите регистрационного агента и почтовый адрес компании. При регистрации компании необходимо указать регистрационного агента, информация о котором будет находиться в открытом доступе, по сути регистрационный агент – это уполномоченное связующее звено между компанией и властями.

Регистрационный агент будет напоминать о необходимости уплаты пошлин, может оказывать почтово-секретарские услуги, принимать и отправлять корреспонденцию.

Зарегистрируйте компанию. Способов регистрации много – в некоторых штатах можно просто заполнить онлайн форму и заплатить пошлину, можно обратиться к регистрационным агентам, юристам или специализированным компаниям.

Получите EIN (идентификационный номер работодателя). Заполните специальную форму SS-4, и отправьте её по факсу либо воспользуйтесь услугами специалистов.

И снова банки

Открытие корпоративного счета на компанию в США возможно только при условии, что компания поставлена на учет в IRS (Налоговое управление США), а именно получила налоговый номер EIN (идентификационный номер работодателя).

Для того, чтобы открыть счет, желательно как минимум один раз слетать в Америку, без личного присутствия распорядителя по счету открыть банковский счет практически невозможно.

Большинство банков требует привязку к американскому номеру телефона.

Помимо стандартного пакета учредительных документов необходимо предоставить детальное описание вида деятельности, а также указать контрагентов на входящие платежи.

Как альтернативу открытию банковского счета можно рассмотреть платежную систему Payoneer.

Дорого или дешево

Стоимость регистрации компании в США зависит от выбранного штата, организационно-правовой формы компании и перечня услуг, которые будет предоставлять поставщик.

После регистрации вам желательно получить почтой не только легализованные оригиналы регистрационных документов, но и устав, печать. Некоторые поставщики сразу включают в стоимость ведение бухгалтерской отчетности для компании и юридический адрес на год.

В мире, который меняется каждый день, сложно выбрать юрисдикцию, в которой удобно и экономически эффективно вести бизнес. Компании, зарегистрированные в офшорах, уходят со сцены, уступая место Европе с ее строгими правилами и ограничениями.

Но отдельно следует рассматривать возможность открытия компании в Соединенных Штатах Америки.

Распространив свое влияние практически на весь мир посредством FATCA, США сохранили относительную свободу и конфиденциальность внутри своей страны.

Налоговые льготы, простота регистрации и администрирования компаний, репутация и, самое главное, свободное движение доллара – делают США интересным вариантом.

Наталья Кроник, юрист ICF Legal Service