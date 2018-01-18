BMW выпустит конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 700 км

Компания BMW активно включилась в разработку электромобилей и уже запланировала выпуск целой линейки моделей. Самая ожидаемая из них — iNext — должна стать прямым конкурентом Tesla Model 3. Как сообщает Electrek, BMW заявила, что запас хода iNext составит невероятные 700 км.
В немецкой компании ставят под сомнение способность Tesla производить Model 3 в нужном объеме по цене $35 000. По мнению представителей BMW, именно iNext займет нишу, на которую претендует Model 3. Ранее сообщалось, что новая модель, основанная на концепте Next 100, будет обладать высокой степенью автоматизации и запасом хода до 500 км. Новая цель в 700 км намного амбициознее.
BMW умалчивает, на каком стандарте основан этот диапазон. Чаще всего компания использует стандарты NEDC, что может в итоге давать завышенные цифры. Если это так, то увеличение запаса хода iNext будет неплохим, но не выдающимся — особенно с учетом новых технологий, которые неизбежно появятся к 2021 году, когда и предполагается запустить в производство новый электрокар.
Если же оценка будет основана не на NEDC, то улучшение станет значительным. Чтобы достичь его, BMW нужно будет использовать новый тип батареи с повышенной плотностью энергии. Другой вариант — установка более крупного и тяжелого аккумулятора — менее эффективен.
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