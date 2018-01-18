Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

В Армении хотят создать «Кремниевую долину» для проектов с использованием блокчейна

В Армении хотят создать «Кремниевую долину» для проектов с использованием блокчейна

Компания Armenian Blockchain Forum (ABF) сообщила об одобрении правительством Армении её предложения о создании в стране Свободной экономической зоны (СЭЗ), в рамках которой можно будет сформировать инфраструктуру для развития высокотехнологичных проектов из разных стран мира.

На первом этапе реализации проекта в первом полугодии намечено открытие международного акселератора, который станет площадкой для запуска и развития международных инновационных проектов. Также планируется создание индустриальных дата-центров для обеспечения процесса функционирования проектов, основанных на распределённых базах данных.

За комплексную консалтинговую, технологическую и юридическую поддержку в реализации инициативы отвечает международная консалтинговая компания KPMG. Будет создан идентификационный центр для обеспечения соответствия проектов участников СЭЗ требованиям международных организаций. Также совместно с ведущими высшими учебными заведениями Армении будет реализован ряд образовательных и научно-исследовательских программ.

Предполагается, что операции компаний-резидентов СЭЗ будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

Как ожидается, в первый год деятельности экосистемы будет создано 250–300 новых высокооплачиваемых рабочих мест, а также удастся привлечь не менее $120 млн инвестиций.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018