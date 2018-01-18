В Армении хотят создать «Кремниевую долину» для проектов с использованием блокчейна

Компания Armenian Blockchain Forum (ABF) сообщила об одобрении правительством Армении её предложения о создании в стране Свободной экономической зоны (СЭЗ), в рамках которой можно будет сформировать инфраструктуру для развития высокотехнологичных проектов из разных стран мира.
На первом этапе реализации проекта в первом полугодии намечено открытие международного акселератора, который станет площадкой для запуска и развития международных инновационных проектов. Также планируется создание индустриальных дата-центров для обеспечения процесса функционирования проектов, основанных на распределённых базах данных.
За комплексную консалтинговую, технологическую и юридическую поддержку в реализации инициативы отвечает международная консалтинговая компания KPMG. Будет создан идентификационный центр для обеспечения соответствия проектов участников СЭЗ требованиям международных организаций. Также совместно с ведущими высшими учебными заведениями Армении будет реализован ряд образовательных и научно-исследовательских программ.
Предполагается, что операции компаний-резидентов СЭЗ будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.
Как ожидается, в первый год деятельности экосистемы будет создано 250–300 новых высокооплачиваемых рабочих мест, а также удастся привлечь не менее $120 млн инвестиций.
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