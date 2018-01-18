Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - Коболев

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявляет, что решение о возложении специальных обязанностей на НАК “Нафтогаз Украины” по поставкам газа для населения по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.
Об этом он сказал журналистам.
“Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ – это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать”, – сказал Коболев.
Он подчеркнул, что этот вопрос не должен находиться в политической плоскости.
“Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства”, – отметил Коболев.
Читайте также: В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населення
По его словам, продление возложения специальных обязанностей на “Нафтогаз” до 2021 года будет означать потерю миллиардов прибылей.
Ранее на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос у “Нафтогаза Украины”, по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 984 29
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7852 23
Посол Украины сообщил, сколько украинцев эмигрировало в ПольшуВчера, 09:15 - 3004 17
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3990 15
Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - ДанилюкВчера, 15:45 - 1512 14
Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение гривныВчера, 12:30 - 13048 4
Принят Закон о реинтеграции Донбасса: что это меняетВчера, 11:35 - 7852 23
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажиВчера, 10:00 - 5029
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 3990 15
Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокатВчера, 14:00 - 3671 3
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИВчера, 15:10 - 815
Lexus представил суперроскошный внедорожникПозавчера, 15:10 - 1946 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4670 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2804 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6818 10
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг