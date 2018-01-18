Украинцы нашли новые способы обмануть интернет-магазины

В Украине часто принято обличать интернет-магазины в обмане и непорядочности. Хоть такие моменты действительно имеют место, нередко и сами покупатели норовят оставить нерадивого продавца с носом.

Как рассказали в интернет-магазинах, им действительно нередко приходится сталкиваться с фактами мошенничества со стороны покупателей. При этом жулики выдумывают как новые способы обмана, так и пользуются давно проверенными.

Фальшивые деньги и ношенные вещи

Главным трендом на рынке остаются попытки купить товары с помощью краденных банковских карт. Но этим дело не ограничивается. Еще одна распространенная схема построена на возврате покупок. Человек приносит товар, но чека у него не оказывается — якобы потерял. Сам товар при этом оказывается подделкой или бракованным. При отказе в возврате денег такие псевдо-покупатели устраивают скандалы и грозятся вызвать полицию.

«Когда им объясняют, что магазин работает только с официальными дистрибьюторами и путь товара от завода до покупателя легко отследить по штрих-коду, а чек магазин может восстановить, если продажа действительно имела место, такие «покупатели» предпочитают быстро скрыться из магазина», — рассказал UBR.ua pr-менеджер MOYO.ua Сергей Колосков.

Нередко клиенты пытаются возвращать уже поношенные вещи. Покупатель оплачивает, носит, а затем пробует вернуть одежду под видом новой. Или же, как вариант, хочет вернуть купленную дорогую вещь, но, чтобы нажиться на магазине, подменяет ее подделкой.

Случается, когда покупатели проявляют не только творческие способности, но и хитрость.

«Клиентка заказала на сайте костюм — брюки и блузу. Через месяц обратилась к нам с требованием принять возврат. Причина: костюм сел. Наш менеджер принял жалобу и начал процедуру выяснения с поставщиком, который предоставил товар. В процессе оказалось, что клиентка перешила костюм полностью — укоротила брюки, которые стали бриджами, а ткань из брюк использовала для обновленного дизайна рукавов и горловины. Клиенты бывают очень находчивыми, при этом, осознавая неправоту, настаивают на своем до конца», — подметила в беседе с UBR.ua директор по маркетингу LeBoutique Юлия Шилова.

А иногда доходит и до откровенного криминала. Конечно, на жизнь курьеров покушаются редко, но вот рассчитаться с ними фальшивыми купюрами — запросто.

Сайты-мотыльки

Добросовестные покупатели также страдают от действий нечистых на руку дельцов. Например, человек может сделать покупку в крупной розничной сети, а заказ ему привезет безымянный частный предприниматель без фискального чека (все остальные виды чеков — ничего не значащие бумажки).

Кроме того, некоторые магазины продают под видом новой техники восстановленные или даже контрафактные товары. Обманы с гарантией — тоже распространенное явление. Вместо положенных 12 месяцев гарантийных обязательств некоторые продавцы предлагают 3-6 месяцев «гарантии» и только при обращении в их сервисные центры, которые по сути являются подпольными мастерскими.

Поэтому потенциальным клиентам рекомендуют при выборе магазина обращать внимание не только на цену товара, но и гарантии продавца, а также документы, которые покупатель получает на руки.

Одна из схем обмана — магазин-однодневка. Онлайн маркет открывают на небольшой срок, наполняют его общедоступной информацией о товарах: фото, видео, характеристики, инструкции, сертификаты качества и т.д. При этом указывают, что продукция поставляется по предзаказу и, конечно же, с полной или частичной предоплатой. После того, как мошенники собрали деньги с доверчивых покупателей, магазин попросту удаляют.

Клонируют бренды

Кроме того, мошенники могут создавать магазины-клоны популярных интернет-магазинов, где якобы на продажу выставлены те же товары, что и на оригинальном сайте, только с существенным дисконтом.

«Покупателей заманивают всевозможными скидками чуть ли не под 90%, а также акциями и условиями а-ля «В подарок к стиральной машине вы бесплатно получите еще и блендер или мультиварку!». Как и в случае с магазином-однодневкой, аферисты требуют 100% предоплату и обещают доставить товар клиенту в течение 7-10 дней. И исчезают вместе с деньгами и интернет-магазином. Поэтому рекомендуем быть очень осторожными с «продавцами», которые обещают качественные товары по самым низким ценам и «работают» по формуле «утром — деньги, вечером — стулья», — рассказал UBR.ua CEO Ukrainian e-commerce expert Артем Рудько.

Помимо этого, до оформления покупки не лишним будет также потратить несколько минут на уточнение некоторых деталей:

обратить внимание на количество отзывов и их дат;

проверить наличие реквизитов/документов на сайте (на больших торговых платформах у всех магазинов есть возможность загрузить документы);

обязательно проверить соответствие реквизитов, которые выслали для оплаты с теми, что указаны на сайте.

Денис Вергун