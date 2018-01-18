Украинцы несут деньги на счета, но скоро банки снова опустят ставки

В конце 2017 г. украинцы достаточно активно наращивали свои накопления на банковских счетах. Гривневые сбережения населения на депозитах выросли в декабре на 6% (до 235,6 млрд. грн.), сообщается в свежем отчете на сайте Нацбанка. Это позволило банкам показать солидный прирост в годовом выражении — 19,4%.

Возможно, люди соблазнились небольшим повышением ставок по вкладам в нацвалюте: в прошлом месяце средняя доходность по ним подросла на 0,1% годовых (до 11,4% годовых). Чаще всего банки проводили их под видом новогодних акций, подчеркивая, что это отличная возможность закрепить повышенный процент на 12 месяцев. В перспективе года они могут снижаться. Так же, как и в 2017 г.: в январе прошлого года средняя доходность вкладов физлиц была на уровне 15,6%, и просела за год на 4,2%.

Совсем другая история с валютными сбережениями людей. Банки держат по ним мизерные ставки (за 2017-й они сократились с 5,4% до 2,7% годовых), потому люди не торопятся нести свои доллары и евро на счета. За прошлый месяц валютные накопления физлиц подросли лишь на 0,4% (до $8,5 млрд.), а с начала года сократились на 0,5%.

Положительная депозитная динамика по валютным сбережениям людей получалась лишь при пересчете депозитных портфелей в гривну, то есть за счет девальвации гривни. Благодаря этому Нацбанк смог отчитаться об общем увеличении вложений физлиц на 10,3% (до 474 млрд. грн.) за весь 2017 г., и о совокупном наращивании депозитного портфеля банковской системы (населения и корпораций) на 13% (до 896,3 млрд. грн.).

«В начале 2018 года банки остановили снижение процентных ставок по вкладам населения по двум причинам: из-за отчета по растущей инфляции и из-за повышения Нацбанком учетной ставки. То есть исключительно по макроэкономическим причинам. Но это временно. В 2018 году банки настроены на активизацию кредитования, и будут делать все для удешевления ресурса. Потому планируем опускать доходности депозитов: на 1-1,5% годовых по валютным вложениям и на 2-3% годовых — в гривне», — спрогнозировал UBR.ua дальнейшее развитие ситуации заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Удерживать более высокие проценты будут лишь небольшие финучреждения.

«Это единственное, чем малые банки могут конкурировать с государственными структурами. Они будут либо держать текущие проценты по депозитам, либо немного приподнимать», — отметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Интересно, что украинский бизнес в декабре-2017 еще активнее копил деньги, чем люди. И за счет последнего месяца вытянул годовые показатели: за декабрь гривневые накопления предприятий на банковских счетах подросли сразу на 11,2%, а за весь год — на 11,4%, достигнув в итоге 254,4 млрд. грн. К корпорациям финансисты были еще более щедры, чем к людям. Средний процент по вкладам в нацвалюте для юрлиц вырос с 8,7% до 9,3%.

Нарастил бизнес и свои валютные вложения в банки: на 0,3% за декабрь и на 8,6% с начала года, они достигли $5,2 млрд.

Комментируя депозитную динамику, в Нацбанке по обыкновению похвалили себя, объяснив все ростом доверия к банковской системе. Чиновники считают, что вкладчики должны были оценить завершение процесса тотального закрытия банков в стране. Хотя бизнесмены неофициально объясняли свои настроения по вложениям замедлением роста производства. Предприятия стали медленнее запускать новые производства и вкладывать средства в развитие, потому накапливали деньги на счетах. Как долго продлится эта пауза — неизвестно.

Кредиты — под контракты

На кредитном рынке тон задавали потребительские программы. Наибольший прирост показал объем розничного кредитования населения в гривне: за декабрь он составил 8,8%, а за весь 2017 г. — 38,3% (до 103 млрд. грн.).

Валютное же кредитование продолжает сокращаться из-за действующего моратория (люди гасят старые займы, не оформляя новых) — на 1% за декабрь, и на 23,7% за прошлый год (до $2,4 млрд. грн.).

Как и прежде, банки продолжают делать акцент на выдаче людям краткосрочных кредитов на небольшие суммы: карточное кредитование, кредитование наличными на потребительские цели. Немногие финучреждения продолжали финансировать ипотечные либо автокредитные проекты. Так что львиная доля займов проедалась населением и тратилась на текущие нужды, что объясняется обеднением граждан. Если раньше банкиры отмечали, что их кредиты расходуются на покупку техники и электроники, то теперь признают, что кредитками активно пользуются для покупки еды в супермаркетах и на оплату коммунальных услуг.

Постепенно подрастают объемы финансирования бизнеса. За прошлый месяц объемы гривневого кредитования украинских предприятий выросли на 2%, а за весь 2017 г. — на 8,7% (до 466,3 млрд. грн.). При этом корпорации стали активно сокращать валютные долги: портфель валютных кредитов за прошлый год сократился на 10% (до 13,5 млрд. грн.).

«Банки не брались за новые инвестиционные проекты. Делали ставку либо на овердрафты и кредитование оборотного капитала, либо на кредитование под контракты. Компания приносит в банк контракт под конкретный заказ, мы проверяем ее контрагента. И если выясняется, что это реальный заказчик, то выделяется финансирование под производство определенного объема продукции. Так работали в 2017 году, и, скорее всего, продолжим работать и в 2018-ом», — спрогнозировал UBR.ua ситуацию Владислав Кравец.

Елена Лысенко