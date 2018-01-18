Украинцы несут деньги на счета, но скоро банки снова опустят ставки

В конце 2017 г. украинцы достаточно активно наращивали свои накопления на банковских счетах. Гривневые сбережения населения на депозитах выросли в декабре на 6% (до 235,6 млрд. грн.), сообщается в свежем отчете на сайте Нацбанка. Это позволило банкам показать солидный прирост в годовом выражении — 19,4%.
Возможно, люди соблазнились небольшим повышением ставок по вкладам в нацвалюте: в прошлом месяце средняя доходность по ним подросла на 0,1% годовых (до 11,4% годовых). Чаще всего банки проводили их под видом новогодних акций, подчеркивая, что это отличная возможность закрепить повышенный процент на 12 месяцев. В перспективе года они могут снижаться. Так же, как и в 2017 г.: в январе прошлого года средняя доходность вкладов физлиц была на уровне 15,6%, и просела за год на 4,2%.
Совсем другая история с валютными сбережениями людей. Банки держат по ним мизерные ставки (за 2017-й они сократились с 5,4% до 2,7% годовых), потому люди не торопятся нести свои доллары и евро на счета. За прошлый месяц валютные накопления физлиц подросли лишь на 0,4% (до $8,5 млрд.), а с начала года сократились на 0,5%.
Положительная депозитная динамика по валютным сбережениям людей получалась лишь при пересчете депозитных портфелей в гривну, то есть за счет девальвации гривни. Благодаря этому Нацбанк смог отчитаться об общем увеличении вложений физлиц на 10,3% (до 474 млрд. грн.) за весь 2017 г., и о совокупном наращивании депозитного портфеля банковской системы (населения и корпораций) на 13% (до 896,3 млрд. грн.).
«В начале 2018 года банки остановили снижение процентных ставок по вкладам населения по двум причинам: из-за отчета по растущей инфляции и из-за повышения Нацбанком учетной ставки. То есть исключительно по макроэкономическим причинам. Но это временно. В 2018 году банки настроены на активизацию кредитования, и будут делать все для удешевления ресурса. Потому планируем опускать доходности депозитов: на 1-1,5% годовых по валютным вложениям и на 2-3% годовых — в гривне», — спрогнозировал UBR.ua дальнейшее развитие ситуации заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Удерживать более высокие проценты будут лишь небольшие финучреждения.
«Это единственное, чем малые банки могут конкурировать с государственными структурами. Они будут либо держать текущие проценты по депозитам, либо немного приподнимать», — отметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Интересно, что украинский бизнес в декабре-2017 еще активнее копил деньги, чем люди. И за счет последнего месяца вытянул годовые показатели: за декабрь гривневые накопления предприятий на банковских счетах подросли сразу на 11,2%, а за весь год — на 11,4%, достигнув в итоге 254,4 млрд. грн. К корпорациям финансисты были еще более щедры, чем к людям. Средний процент по вкладам в нацвалюте для юрлиц вырос с 8,7% до 9,3%.
Нарастил бизнес и свои валютные вложения в банки: на 0,3% за декабрь и на 8,6% с начала года, они достигли $5,2 млрд.
Комментируя депозитную динамику, в Нацбанке по обыкновению похвалили себя, объяснив все ростом доверия к банковской системе. Чиновники считают, что вкладчики должны были оценить завершение процесса тотального закрытия банков в стране. Хотя бизнесмены неофициально объясняли свои настроения по вложениям замедлением роста производства. Предприятия стали медленнее запускать новые производства и вкладывать средства в развитие, потому накапливали деньги на счетах. Как долго продлится эта пауза — неизвестно.
Кредиты — под контракты
На кредитном рынке тон задавали потребительские программы. Наибольший прирост показал объем розничного кредитования населения в гривне: за декабрь он составил 8,8%, а за весь 2017 г. — 38,3% (до 103 млрд. грн.).
Валютное же кредитование продолжает сокращаться из-за действующего моратория (люди гасят старые займы, не оформляя новых) — на 1% за декабрь, и на 23,7% за прошлый год (до $2,4 млрд. грн.).
Как и прежде, банки продолжают делать акцент на выдаче людям краткосрочных кредитов на небольшие суммы: карточное кредитование, кредитование наличными на потребительские цели. Немногие финучреждения продолжали финансировать ипотечные либо автокредитные проекты. Так что львиная доля займов проедалась населением и тратилась на текущие нужды, что объясняется обеднением граждан. Если раньше банкиры отмечали, что их кредиты расходуются на покупку техники и электроники, то теперь признают, что кредитками активно пользуются для покупки еды в супермаркетах и на оплату коммунальных услуг.
Постепенно подрастают объемы финансирования бизнеса. За прошлый месяц объемы гривневого кредитования украинских предприятий выросли на 2%, а за весь 2017 г. — на 8,7% (до 466,3 млрд. грн.). При этом корпорации стали активно сокращать валютные долги: портфель валютных кредитов за прошлый год сократился на 10% (до 13,5 млрд. грн.).
«Банки не брались за новые инвестиционные проекты. Делали ставку либо на овердрафты и кредитование оборотного капитала, либо на кредитование под контракты. Компания приносит в банк контракт под конкретный заказ, мы проверяем ее контрагента. И если выясняется, что это реальный заказчик, то выделяется финансирование под производство определенного объема продукции. Так работали в 2017 году, и, скорее всего, продолжим работать и в 2018-ом», — спрогнозировал UBR.ua ситуацию Владислав Кравец.
Елена Лысенко
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательнаВчера, 12:00 - 4235 40
Украине пророчат третье место в мире по росту зарплатВчера, 13:00 - 2129 10
Реформа рынка газа завершена на 75-80% - КоболевВчера, 21:15 - 254 8
В Киеве подорожает холодная водаВчера, 14:00 - 1760 6
Engie будет поддерживать "Северный поток-2", несмотря на санкции СШАВчера, 12:45 - 842 4
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметкиВчера, 11:20 - 11695 15
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательнаВчера, 12:00 - 4235 40
В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населенияВчера, 11:00 - 2523 24
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажи2 ч. назад - 2506
Нацбанк признал распад еще одной банковской группыВчера, 12:30 - 2438
Lexus представил суперроскошный внедорожникВчера, 15:10 - 1096 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4282 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2657 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6458 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3499
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості