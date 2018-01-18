Украинцы стали чаще летать за границу

Украинцы стали чаще летать – это подтверждает статистика, которую опубликовала Госавиаслужба.
Отчет организации показывает рост пассажиропотока почти на 30%. Авиаперелеты выбрали 16,455 млн человек.
Из этого количества международные рейсы выбрали чуть более 14 миллионов человек. Этот показатель снизился по сравнению с 2016 годом.
При этом Госавиаслужба Украины отмечает рост количества пассажиров на внутренних рейсах на 17%.
Украинские авиакомпании предоставили услуги в 2017 году 10 миллионам человек. Эта цифра больше, чем в 2016 году на 27,5%, сообщает Data.ua.
Также отметился рост и в сфере международных авиаперевозок. Желающих попасть на рейсы стало на 28% больше, а это уже более 9 миллионов человек.
Статистику от Госавиаслужбы подтверждает информация от международных аэропортов. В частности международный аэропорт Жуляны в 2017 году оказал услуги почти двум миллионам пассажиров, что позволило увеличить пассажиропоток более, чем на 60%. Аналогичная ситуация наблюдается и на международных рейсах.
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