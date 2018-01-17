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ГПУ с начала года разоблачила 21 факт взяточничества среди чиновников

ГПУ с начала года разоблачила 21 факт взяточничества среди чиновников

С начала года прокуратуры различных областей и военная прокуратура совместно с другими правоохранительными органами разоблачили 21 факт взяточничества среди представителей государственной власти.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

“Среди них – руководители районных государственных администраций, председатели сельсоветов, работники Национальной полиции и Государственной фискальной службы, таможни, руководители военных комиссариатов, высших учебных заведений, депутаты местных советов и т.д.”, – отметил Лысенко.

По его словам, размер взяток в рамках расследования указанных дел является абсолютно разным и колеблется от 3 тыс. грн до 500 тыс. долларов.

“По каждому факту проводятся следственные действия. Подозреваемым объявляются подозрения, принимаются решения об избрании меры пресечения”, – добавил представитель ГПУ.

По материалам РБК-Украина
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