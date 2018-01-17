Хомутынник рассказал, зачем приобретает акции "Кернела"

Инвестиционный фонд Cascade Investment Fund скупает акции “Кернела” из-за недооцененности компании в аграрном секторе.
Об этом рассказал бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат, сопредседатель парламентской группы “Возрождение” Виталий Хомутынник в интервью AgroPolit.com, сообщает ЭП.
“Фонд начал скупать акции “Кернел” еще 5 лет назад. Нельзя купить какой-то пакет за день, неделю, месяц и даже за год, потому что объемы на бирже ограничены. Это часть стратегии инвестиционного фонда”, – сказал Хомутынник.
“Почему “Кернел”? Это публичная компания, расположенная на Варшавской бирже. Я считаю, что это лучшая диверсифицированная компания в аграрном секторе и она, безусловно, недооценена”, — объяснил нардеп.
Прямого ответа на вопрос о том, какая доля акций “Кернел” сейчас принадлежит подконтрольному ему инвестфонду, Виталий Хомутынник не дал.
“Я не владею этой информацией, потому что лично (как физическое лицо) ничего не покупаю. В противном случае они были бы отражены в моей электронной декларации. Но инвестиционный фонд, к которому я имею отношение как бенефициар, покупает акции не только “Кернел”, но и различных компаний. Но сколько там у него на балансе акций, и что продается и покупается — не владею этой информацией, потому что не имею операционного отношения к инвестиционному фонду”, — отметил он.
Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund увеличила долю акций в Kernel Holding S.A до 6,59%.
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