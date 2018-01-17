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Хомутынник рассказал, зачем приобретает акции "Кернела"

Хомутынник рассказал, зачем приобретает акции "Кернела"

Инвестиционный фонд Cascade Investment Fund скупает акции “Кернела” из-за недооцененности компании в аграрном секторе.

Об этом рассказал бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат, сопредседатель парламентской группы “Возрождение” Виталий Хомутынник в интервью AgroPolit.com, сообщает ЭП.

“Фонд начал скупать акции “Кернел” еще 5 лет назад. Нельзя купить какой-то пакет за день, неделю, месяц и даже за год, потому что объемы на бирже ограничены. Это часть стратегии инвестиционного фонда”, – сказал Хомутынник.

“Почему “Кернел”? Это публичная компания, расположенная на Варшавской бирже. Я считаю, что это лучшая диверсифицированная компания в аграрном секторе и она, безусловно, недооценена”, — объяснил нардеп.

Прямого ответа на вопрос о том, какая доля акций “Кернел” сейчас принадлежит подконтрольному ему инвестфонду, Виталий Хомутынник не дал.

“Я не владею этой информацией, потому что лично (как физическое лицо) ничего не покупаю. В противном случае они были бы отражены в моей электронной декларации. Но инвестиционный фонд, к которому я имею отношение как бенефициар, покупает акции не только “Кернел”, но и различных компаний. Но сколько там у него на балансе акций, и что продается и покупается — не владею этой информацией, потому что не имею операционного отношения к инвестиционному фонду”, — отметил он.

Ранее сообщалось, что компания Cascade Investment Fund увеличила долю акций в Kernel Holding S.A до 6,59%.

Справка Finance.ua:

  • “Кернел” — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла.
  • Андрей Веревский через Namsen LTD владеет 39,47% акций “Кернел”, другая часть находится в свободном обращении.
По материалам Економічна Правда
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