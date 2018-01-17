По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,899 млн и 54,441 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 53). Максимальный курс продажи доллара 28,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,68-28,69 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 122 активных заявок по доллару на сумму более 123,340 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,7000 – 5 000
28,6600 – 40 001
28,6600 – 25 000
28,6500 – 20 000
28,6500 – 200 000
28,6500 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,4900 – 6 500
25,5000 – 10 000
25,5000 – 5 000
25,5000 – 15 000
25,5000 – 20 000
25,5000 – 1 000
25,5000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.6922
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.6132
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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