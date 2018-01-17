Межбанк: в начале торгов доллар понизили сжатие гривневой ликвидности и рост предложения СКВ экспортерами

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,625/28,645 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках сжатия гривневой ликвидности и заметном снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 52 382,0 млн. грн. к отметке 49 659,5 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 понизился, составив 28,61/28,63 UAH/USD.
К 10.30 котировки доллара, инициировав рост, оказались на отметке 28,62/28,64 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок. Американец оставался на этом уровне до 10.42 Киева.
Около 11.05 безналичный доллар, возобновив рост, оказался на уровне 28,630/28,655 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,6250/ 28,6450
евро – 34,9511/ 34,9726
российский рубль – 0,5068/ 0,5065
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2228 / 1,2229
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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