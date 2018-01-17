Банковские карты начнут принимать в ларьках: чего ждать людям и бизнесу

Банковской карточкой скоро можно будет рассчитаться везде. С июля 2018 года все предприятия на общей системе налогообложения, а также аграрные компании – плательщики единого налога (IV группа) обязаны установить у себя платежные терминалы (POS-терминалы). Через два года, с 1 января 2020 года украинцы должны иметь возможность оплатить по безналу любые товары и услуги, независимо от организационной формы и способа налогообложения продавца.

Как следует из проекта постановления КМУ, которое разработали в Минэкономразвития, к этому сроку в Украине не должно остаться бизнеса, не охваченного безналичными расчетами. Формально даже торговцы на рынках (кроме тех, кто не является предпринимателем и лишь периодически продает, например, выращенную на своем участке продукцию) должны принимать карты к оплате.

Ничего в документе не говорится также и о лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность: адвокатах, нотариусах, свободных художниках, артистах и прочих лицах, которые по закону могут нанимать до 4 работников.

Всем остальным надо готовиться к будущим проверкам (если это постановление примут) со стороны ГФС и Госпродпотребслужбы на предмет соблюдения права украинцев на безналичную оплату товаров и услуг.

Напомним, Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года предусмотрено постепенное снижение уровня наличных денег в экономике (отношение М0 к ВВП) через два года до 9,5% (в 2014 году этот показатель составлял 18,1%). А сеть платежных терминалов должна удвоиться с нынешних 5,5 тыс. штук на 1 млн населения до 11 тыс. единиц.

Кого накроют первыми

Идея обязательной установки POS-терминалов в торговле и сфере услуг по всей Украине отнюдь не нова. Обязательный прием банковских карт к оплате в торговых и сервисных точках требуется еще с конца 2004 года, когда вступили в силу поправки к закону «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине». Чтобы покупатели были вправе расплачиваться с продавцом удобным для них способом: наличными или платежными картами.

Однако п. 14.19 закона не уточняет, кто обязан установить платежные терминалы. Это определено в постановлении КМУ №878 от 29 сентября 2010 года. В частности, речь идет о предприятиях торговли (магазины, супермаркеты, ТЦ), общественного питания (кафе, бары, рестораны и др.) и услуг (парикмахерские, бюро переводов и т.п.), где требуется использование кассового аппарата.

Пока можно не ставить терминалы тем, кто ведет свою деятельность в населенных пунктах, где проживает до 25 тыс. человек. Также от обязательной установки POS-терминала избавлены владельцы киосков и павильонов (площадью до 20 кв. м), кроме тех, что установлены на АЗС. Такой же льготой пользуются плательщики единого налога 1-3 групп (они не обязаны ставить РРО).

Однако, если будет принято новое постановление КМУ взамен действующего, то все эти льготы постепенно будут отменены.

Как уже было отмечено, все, кто продает товары или оказывает услуги физлицам (в том числе дистанционно, по почте или через интернет), и работает на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года.

При этом не имеет значения, в каком населенном пункте ведется деятельность, то есть, даже в селе или поселке.

В следующем году наступит очередь плательщиков единого налога.

Единоналожники под присмотром

Первыми установить платежные терминалы с 1 января 2019 года будут обязаны плательщики налога 2-3 группы (физические и юридические лица) в городах, независимо от количества жителей. Главное условие — чтобы площадь их торговых помещений была больше 20 кв. метров.

Через полгода, с 1 июля 2019 года это правило распространится на всех плательщиков единого налога 2-3 групп в любых населенных пунктах и независимо от площади торговых помещений.

Наконец, с 1 января 2020 года абсолютно все «единоналожники», включая первую группу (физлица-предприниматели без наемных работников) обязаны будут иметь у себя POS-терминал. То есть, за починку обуви или покупку бутылки воды в киоске теоретически можно будет расплатиться картой.

При этом все расчеты с физлицами на суммы больше установленного НБУ лимита (50 тыс. грн) должны проводиться исключительно в безналичной форме.

Контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба, а проверять соблюдение прав граждан на безналичную оплату — Госпродпотребслужба.

К чему готовиться

Как подсчитали в Минэкономразвития, данная новация затронет примерно 183 тыс. малых и микропредпринимателей. На установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тыс. грн. В эту сумму будут входить аренда (покупка) устройства, его обслуживание и уплата комиссионных.

При средней аренде в 300 грн/мес. годовая плата составит, по расчетам МЭРТ, 3600 грн/год.

А стоимость передачи информации по каналам связи — 2160 грн/год (из расчета 60 Мб/день). Еще в 205 грн в год обойдется покупка кассовой ленты (из расчета 3 рулона в месяц).

По расчетам МЭРТ, затраты могут быть сокращены в два раза за счет использования других платежных сервисов вместо установки POS-терминала: интернет-банкинг, электронные деньги, мобильные устройства и т.п.

Также предусмотрена возможность кооперации предпринимателей в использовании одного POS-терминала, правда, при условии, что расчеты каждого из них будут учитываться отдельно.

«Сейчас нет проблем заплатить за товар карточкой. При желании можно воспользоваться различными платежными системами, например, Приват24. Теперь практически у каждого есть карточный счет и потому я вижу в этом предложении МЭРТ только желание навязать эти терминалы, чтобы дать заработать денег отдельным субъектам, которые будут заниматься установкой и обслуживанием», — заверил президент Всеукраинской Ассоциации «Укррынок» Александр Назаренко.

По словам директора Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, конечная цель государства — увеличить налоговые поступления за счет увеличения доли безналичных расчетов, что позволит лучше контролировать обороты, которые сейчас находятся в тени, так как расчеты производятся наличными.

«Сначала создадут соответствующую «инфраструктуру» для контроля оборотов, а затем снизят планку разрешенных расчетов наличными с нынешних 50 тыс. грн в день для одного покупателя, например, до 30 тыс. грн. К слову, наличные расчеты между предприятиями давно ограничены суммой в 10 тыс. грн.», — отметил UBR.ua Дорошенко.

Но пока наличка никуда не денется, ведь почти 40% экономики находится в тени. И предпочтение в расчетах, по словам эксперта, будет отдаваться тем, кто платит наличными.

«Нужно снижать налоги, чтобы теневой бизнес терял свои преимущества, совмещая репрессивные методы со стимулирующими. Ведь даже сейчас, когда сложную бытовую технику надо продавать только через кассу, нередки случаи продажи без кассового чека», — заметил Дорошенко.

Наказание гривной

Как отмечает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, сейчас платежные терминалы обязаны иметь все юрлица, торгующие в крупных городах. За отказ в возможности расплатиться картой или отсутствие терминала штраф 8,5 тыс. грн (по закону о защите прав потребителей).

За нарушение права рассчитываться электронными платежными средствами предусмотрена админответственность. Первый раз оштрафуют на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700-3 400 гривен), за повторное нарушение в течение года, если на протяжении года применялся админштраф за такое же нарушение, — от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8 500-17 000 гривен) (ст. 163-15 КоАП).

«Для физлиц-предпринимателей такой ответственности нет. Вот и хотят в рамках выполнения европейских директив сократить оборот наличности», — уверена Томашевская.

По ее словам, иногда удается избежать штрафа, представив контролерам справку из банка (где обслуживается предприятие), что в данный момент отсутствуют свободные устройства и нет технической возможности подключиться.

Однако это может не сработать, если контролеры будут исповедовать формальный подход.

С другой стороны, не стоит забывать и о расходах, которые предприятие должно понести на установку терминала.

«Комиссия банков может составлять 0,3% для крупной торговой сети, где много терминалов и большие обороты. Для более мелкого бизнеса это может быть и 2-3%. В среднем 1-1,5%. Надо гарантировать банку объем транзакций, ведь финансисты хотят понимать, когда окупятся затраты на POS-терминал через взимаемую комиссию», — сказал Алексей Дорошенко.

Например, для турагентства установили 3% банковской комиссии. При продаже тура за 20 тыс. грн и небольшой наценке турагента в 1 тыс. грн комиссия банка может сделать невыгодной продажу туров по безналу. Выходит, с одной стороны, нельзя не ставить терминал, а с другой — это может оказаться невыгодно.

Поэтому, по мнению экспертов, компании будут формально выполнять правила и ставить терминал, но ссылаясь на отсутствие связи с банком, например, отказывать в обслуживании карт. Потому вряд ли это скажется на повышении цен на оказываемые услуги или продаваемые товары.

«При расчете наличными на закупках товара (например, владельцами киосков) нарушителей всегда двое: продавец и покупатель. И если они соглашаются на наличные расчеты, так это и останется. С 2011 года все юрлица обязаны иметь такие терминалы. Но в то же время полно случаев, когда «терминал не работает», — подчеркнула Александра Томашевская.

И чем дальше от столицы, тем нарушителей будет больше. Будут ссылаться на незнание новых правил и т.п. Или притворяться, что «10 минут назад все работало».

Константин Симоненко