В Киеве поставщикам коммуслуг не дали нагреться на 20 млн грн

За декабрь 2017 года киевляне получили перерасчет за некачественно предоставленные услуги коммунальных жилищно-эксплуатационных участков на общую сумму 2 миллиона гривен, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, главной задачей для коммунальных предприятий по оказанию услуг по содержанию домов и придомовых территорий является качественное и своевременное обслуживание потребителей, иначе — предприятия будут делать перерасчет в сторону уменьшения.

Чиновник напомнил, что сегодня тариф коммунальных управляющих компаний Киева на услуги по содержанию домов и придомовых территорий включает 17 услуг. Это один из крупнейших спектров услуг в рамках одного тарифа среди городов Украины.

«Обслуживание старых жилых домов создает дополнительные трудности в работе коммунальных служб. Однако это не должно становиться оправданием некачественной или несвоевременной работы. За ненадлежащие или непредоставленные услуги киевляне платить не должны», — цитирует замглавы КГГА пресс-служба горадминистрации.

Пантелеев уточнил, что больше всего перерасчетов жителям произвели за техническое обслуживание лифтов, уборку придомовой территории и лестничных клеток, обслуживание систем диспетчеризации, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомовых систем и тому подобное.

«Очень важно, что перерасчет осуществлялся не только на основании актов претензий от жителей, но и автоматически со стороны жилищных организаций, где услуга не была предоставлена ​​по определенным причинам. В общем, с июля прошлого года и до сих пор коммунальными управляющими компаниями произведен перерасчет почти на 20 млн грн», — сказал представитель КГГА.