Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 149 0

США могут наказывать граждан за инвестиции в венесуэльский "петро"

США могут наказывать граждан за инвестиции в венесуэльский "петро"

Министерство финансов США выпустило предупреждение для граждан страны, желающих инвестировать в новую криптовалюту Венесуэлы “петро”.

По сообщению портала Nacional, инвестиции в “петро” США могут расценить как нарушение санкций, наложенных на южноамериканское государство в виде его кредитования.

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты “петро”. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.

В начале ноября 2017 года США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за “подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию”, говорилось в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018