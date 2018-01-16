По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,044 млн и 68,708 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,52-28,62 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 93 активные заявки по доллару на сумму более 142,752 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5900 – 20 000
28,5900 – 15 000
28,5900 – 30 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 20 000
28,5800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4800 – 322 000
28,5700 – 5 000
28,5800 – 15 000
28,5800 – 3 000
28,5900 – 20 000
28,5900 – 10 000
28,5900 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.6223
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.5321
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
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