По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,044 млн и 68,708 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,52-28,62 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 93 активные заявки по доллару на сумму более 142,752 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5900 – 20 000

28,5900 – 15 000

28,5900 – 30 000

28,5800 – 200 000

28,5800 – 200 000

28,5800 – 20 000

28,5800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4800 – 322 000

28,5700 – 5 000

28,5800 – 15 000

28,5800 – 3 000

28,5900 – 20 000

28,5900 – 10 000

28,5900 – 20 000



Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.6223

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.5321

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



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