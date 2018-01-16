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Хакеры похитили 400 тысяч долларов после взлома криптовалютного кошелька BlackWallet

Хакеры похитили 400 тысяч долларов после взлома криптовалютного кошелька BlackWallet

Неизвестные хакеры похитили более 400 тысяч долларов в криптовалюте Stellar lumens после взлома криптовалютного кошелька BlackWallet.

По словам специалиста по кибербезопасности Кевина Бомонта, злоумышленники получили контроль над DNS сервером BlackWallet (DNS) на выходных и добавили часть кода, благодаря действию которого любые транзакции, превышающие 20 люменов, отправлялись на кошелек злоумышленников.

Bleeping Computer сообщает, что злоумышленникам таким образом удалось похитить около 670.000 люменов, что составляет около 444.000 долларов по курсу на время публикации статьи.

Вскоре после кражи хакеры начали перемещать фонды из кошелька, на который они поступили первоначально. Только 100 люменов осталось в кошельке в 19:30 в понедельник.

Пользователь reddit, который назвался создателем кошелька Blackwallet, заявил, что его учетная запись у хостинг-провайдера была скомпрометирована, что привело к взлому. Далее он заявил, что связался со своим провайдером и попросил выключить сайт.

На данный момент сайт BlackWallet недоступен.

Создатель сайта заявил, что большое количество украденных средств было отправлено на счет на криптовалютной бирже Bittrex. Пока неясно, заморозили ли Bittrex украденные средства.

По материалам Altcoin.info
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