Биткоин дешевеет на опасениях по поводу регулирования криптовалют

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет из-за неопределенности инвесторов относительно регулирования криптовалют, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 06.54 по Киеву биткоин дешевел на 3,62%, до 13,2 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом снижалась в цене на 4,29%, до 13,02 тысячи долларов, на GDAX – на 3,27%, до 13,05 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,09%, до 13,03 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дешевеют – Ethereum – на 7,41%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple – на 13,09%, до 1,62 доллара, Bitcoin Cash – на 9,98%, до 2,28 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 650,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка.
Вопрос регулирования криптовалют по-прежнему беспокоит трейдеров. В понедельник директор Центрального банка Германии Йоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) заявил, что регулирование криптовалют должно осуществляться в глобальном масштабе. По его мнению, это связано с тем, что национальные или региональные правила будет сложно реализовать в безграничном виртуальном сообществе. Кроме того, агентство Блумберг сообщило о намерениях властей Китая расширить запрет, который был наложен на биржевую торговлю криптовалютами в прошлом году.
На минувшей неделе СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги сообщили о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Позднее минфин Южной Кореи официально опроверг возможность запрета. Однако в понедельник, вновь ссылаясь на министерство юстиции страны, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что власти страны все же намерены ограничить торговлю криптовалютами.
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