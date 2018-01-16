ЕС планирует исключить 8 стран из "черного списка" налоговых гаваней

Должностные лица Европейского союза предложили исключить восемь юрисдикций из “черного списка” налоговых гаваней, одобренного ЕС в декабре.

Этот шаг, по мнению критиков, может стать ударом по кампании ЕС против уклонения от уплаты налогов, сообщает Reuters.

В прошлом месяце страны ЕС решили составить так называемый “черный список” налоговых гаваней, чтобы пресечь наиболее агрессивные методы уклонения от уплаты налогов.

Однако теперь 8 из 17 юрисдикций, вошедших в список, будут исключены из него после того, как они предложили изменить свои налоговые правила, пишет агентство, ссылаясь на документы ЕС.

Юрисдикциями, рекомендованными для исключения, является Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис.

Это предложение будет обсуждаться на встрече послов ЕС в среду и, как ожидается, будет принято министрами финансов ЕС, когда они соберутся на следующей неделе в Брюсселе.

Юрисдикции, которые останутся в “черном списке”, это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго.