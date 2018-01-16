Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 341 0

ЕС планирует исключить 8 стран из "черного списка" налоговых гаваней

ЕС планирует исключить 8 стран из "черного списка" налоговых гаваней

Должностные лица Европейского союза предложили исключить восемь юрисдикций из “черного списка” налоговых гаваней, одобренного ЕС в декабре.

Этот шаг, по мнению критиков, может стать ударом по кампании ЕС против уклонения от уплаты налогов, сообщает Reuters.

В прошлом месяце страны ЕС решили составить так называемый “черный список” налоговых гаваней, чтобы пресечь наиболее агрессивные методы уклонения от уплаты налогов.

Однако теперь 8 из 17 юрисдикций, вошедших в список, будут исключены из него после того, как они предложили изменить свои налоговые правила, пишет агентство, ссылаясь на документы ЕС.

Юрисдикциями, рекомендованными для исключения, является Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис.

Это предложение будет обсуждаться на встрече послов ЕС в среду и, как ожидается, будет принято министрами финансов ЕС, когда они соберутся на следующей неделе в Брюсселе.

Юрисдикции, которые останутся в “черном списке”, это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018