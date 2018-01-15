НБУ наводит порядок на рынке депозитов

В рамках ряда инициатив в части регулирования отечественного финансового сектора, Национальный банк Украины продолжает работу с банками в направлении контроля ставок по депозитам для физических лиц.

Информацию о наличии рекомендации придерживаться среднерыночного уровня ставок подтвердили сразу несколько игроков рынка. В частности, по группе банков с иностранным капиталом средними ставками в январе 2018 года считаются около 13.7% и 3.8% годовых в национальной и иностранной валютах соответственно. Например, Кредобанк предлагает 13.5%, Пиреус – 12.75%, Прокредит – 14%. Напомним, что последние изменения в разделении банков на группы были утверждены Решением Комитета НБУ № 444 от 29.11.17 г.

При этом банкиры акцентировали внимание на том, что подобная инициатива была ожидаемой и позитивно оценивается банками. Как прокомментировали эту информацию в Forward Bank, подобные требования могут обострять конкуренцию на рынке за клиента, так как банкам необходимо будет еще более активно работать над улучшением качества обслуживания клиентов и эффективности бизнес-процессов.

«В 2017 году Forward Bank успешно прошел проверку Национальным банком Украины. В январе мы разработали план работ на 2018 год, уже с учетом рекомендаций от НБУ, включая требование по коррекции политики ставок по депозитам для

физических лиц в соответствии с рынком. Ранее наша бизнес модель была построена на ставке несколько превышающей среднюю относительно наших конкурентов по группе (банки с иностранным капиталом), так как на рынке существовал большой разрыв по ставкам. Но мы уже внесли изменения в бизнес-план на 2018 год и будем постепенно приводить доходность по вкладам к среднему показателю», – заявил председатель правления Forward Bank Андрей Киселев.

Ранее замглавы Нацбанка Дмитрий Сологоб заявлял о том, что снижение ставок по депозитам приведет к удешевлению кредитов.