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Центр Киева, спальный район или новостройка за городом: где лучше жить?

Величественная столица Украины, город Киев с большим радиусом вокруг него, уже долгое время уверенно продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтингах локаций для приобретения жилья среди украинском. Что лучше? Новостройка в Киевской области, новая квартира в спальном районе города или в его центральной части?

Давайте разберемся на примерах, где лучше выбирать жилье и каким составляющим инфраструктуры необходимо уделять особое внимание.

Плюсы

Новостройки в Киевской области

Почти во всех направлениях от Киева построено большое количество современных жилых комплексов. Наиболее востребованными можно смело назвать города Вышгород, Ирпень, Бровары, Вишневое, Борисполь, Буча, Ворзель, Васильков. Также часть предложений приходится на промежуточные пункты – поселки городского типа и пригородные территории.

Плюсы

Неоспоримым преимуществом новостроек за городом является экологичность по сравнению с теми же условиями в Киеве. И это правда – здесь будет воздух несколько чище.

Кроме фактора экологии, удаленное расположение также диктует выгодные особенности ценообразования – обычно квадратный метр за городом стоит на порядок ниже, чем он же в пределах столицы.

Минусы

В большинстве ЖК стоит остро вопрос с детскими садами и школами. Еще один минус – это очень слабый уровень медицины. Жители загородных новостроек вынуждены пользоваться услугами столичных клиник, ведь местные заведения очень часто недоукомплектованы помещениями, лекарствами или персоналом.

Новостройки в спальных районах Киева

Спальные районы – это наиболее востребованные локации для приобретения собственного жилья молодыми семьями и семьями среднего возраста. В Киеве наиболее уважаемыми в этом смысле районами считаются Голосеевский и Святошинский – в основном, благодаря высокой экологичности и развитой инфраструктуре.

Плюсы

Жилье в спальном районе Киева – это уже, конечно, недвижимость в черте города, это хорошая инвестиция на будущее, адекватные условия проживания и более-менее регулируемая стоимость коммунальных услуг. Обычно недалеко от жилых комплексов расположены государственные садики и школы, есть большие супермаркеты и медицинские учреждения.

Еще один фактор в пользу квартир в спальных районах – это их стоимость. Квадратный метр будет более ценным, чем в загородной застройке, но значительно меньше по цене, по сравнению с жильем в центре города.

Минусы

Конечно, в спальных районах города продуманные неплохие транспортные развязки. Но очень часто бывает так, что добраться жилого комплекса – это еще тот квест. Хорошо, если жилье расположено недалеко от метро и в час пик можно пройтись пешком одну-две остановки, но иногда это просто физически невозможно.

Супермаркеты, клиники, развлекательные заведения – присутствуют, но их не так много, да и уровень обслуживания может быть несколько ниже, чем в центре.

Новостройки в центре Киева

Современные новостройки в центре Киева – это, бесспорно, лучший вариант для приобретения собственной квартиры. Печерский, Подольский и часть Шевченковского района считаются наиболее престижными и комфортными в смысле высокого качества жилищных условий, максимально развитой инфраструктуры и очень удобного расположения.

Плюсы

Центральная часть города – это сердце столицы, где бурлит жизнь во всех ее проявлениях. Здесь расположены лучшие рестораны и кафе, современные офисные центры и медицинские клиники, магазины и салоны красоты, лучшие школы, детские сады и спортивные клубы.

Что касается самих новостроек, то в центральной части города они лучшие экстерьерные решения и хорошо продуманную внутреннюю инфраструктуру. Такие квартиры предназначены для людей, которые хотят иметь настоящий европейский уровень жизни и чувствовать себя комфортно в урбанизированном центре города. Именно такие задачи выполнены, например, застройщиком жилого комплекса «Престиж Холл» на Печерске.

Во-первых – это самый центр города, во-вторых – каждый владелец элитной машины может рассчитывать на свое место в двухуровневом паркинге. В-третьих, здесь есть все для полноценной жизни большой или не очень большой семьи: детская и спортивная площадки, мойка авто, рестораны, салоны, стоматология и даже медицинский центр «Медиком». И, конечно, для такого класса недвижимости обязательно предусмотрена круглосуточная охрана.

Минусы

Прежде всего, надо помнить, что стоимость жилья в центре города всегда будет выше, чем на определенном расстоянии от центральных улиц. И это в некоторых случаях может быть его недостатком.

Также, надо отметить, что у новостройки в центре города не всегда можно найти свободное место для парковки, поэтому необходимо заранее позаботиться о покупке или аренде места в подземном паркинге.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать ряд очень логических выводов. Для тех, кто ценит свое время и хочет получить жилье европейского уровня, следует искать квартиру все же в центре столицы. Здесь кипит настоящая жизнь, здесь жилые комплексы имеют лучшую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и максимально комфортные условия проживания. А вопрос расстоянии не стоит вовсе. Это действительно – оптимальный вариант для беззаботной жизни в высококлассном доме!

Жилье же в отдаленных районах города подойдет тем, кто рассчитывает на более скромный бюджет на приобретение жилья, но, в этом случае, стоит согласиться некоторые ограничения. И порой, эти ограничения достаточно существенные!

По жилью за пределами Киева, то это, конечно, выбор в пользу относительной экологичности, но он всегда будет сопровождаться определенными неудобствами. Вопрос обычно проблематичного транспортного соединения с городом и отсутствие качественной инфраструктуры могут, время от времени, создавать не очень комфортные условия проживания.

Выбор есть у каждого из нас, и по жилью – он только за Вами!