Baidu запустила платформу для блокчейн-услуг

Китайский ИТ-гигант Baidu запустил собственную платформу для блокчейн-услуг (BaaS). Она позволит проводить и отслеживать транзакции и может применяться в области криптовалют, онлайн-платежей, долгового управления, страхования и аудита, пишет Coindesk.

В Baidu говорят, что технология уже применяется для торговли и секьюритизации активов, и утверждают, что она способствовала созданию «первых в Китае ценных бумаг, обеспеченных активами и работающими на блокчейне». Baidu стала второй после Tencent китайской компанией, которая запустила собственный пакет блокчейн-услуг.

В апреле прошлого года Tencent заявила, что планирует использовать платформу «TrustSQL» для оказания услуг по управлению активами, аутентификации и развертыванию «шеринговых экономик».

Несмотря на то, что Baidu несколько отстает в области блокчейн-услуг от конкурентов, компания одна из первых стала использовать биткоин. В октябре 2013 года компания заявила, что начала принимать криптовалюту в качестве оплаты услуг сервиса Jiasule (кибербезопасность, повышение скорости и производительности веб-сайтов).

Блокчейн постепенно проникает в финансовый мир. Так, PwC начала принимать к оплате аудиторских услуг биткоины, а один из крупнейших банков Южной Кореи Shinhan Bank запустил сервис хранения ключей и блокчейн-платформу для биткоин-кошельков.