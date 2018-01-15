Baidu запустила платформу для блокчейн-услуг

Китайский ИТ-гигант Baidu запустил собственную платформу для блокчейн-услуг (BaaS). Она позволит проводить и отслеживать транзакции и может применяться в области криптовалют, онлайн-платежей, долгового управления, страхования и аудита, пишет Coindesk.
В Baidu говорят, что технология уже применяется для торговли и секьюритизации активов, и утверждают, что она способствовала созданию «первых в Китае ценных бумаг, обеспеченных активами и работающими на блокчейне». Baidu стала второй после Tencent китайской компанией, которая запустила собственный пакет блокчейн-услуг.
В апреле прошлого года Tencent заявила, что планирует использовать платформу «TrustSQL» для оказания услуг по управлению активами, аутентификации и развертыванию «шеринговых экономик».
Несмотря на то, что Baidu несколько отстает в области блокчейн-услуг от конкурентов, компания одна из первых стала использовать биткоин. В октябре 2013 года компания заявила, что начала принимать криптовалюту в качестве оплаты услуг сервиса Jiasule (кибербезопасность, повышение скорости и производительности веб-сайтов).
Блокчейн постепенно проникает в финансовый мир. Так, PwC начала принимать к оплате аудиторских услуг биткоины, а один из крупнейших банков Южной Кореи Shinhan Bank запустил сервис хранения ключей и блокчейн-платформу для биткоин-кошельков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы3 ч. назад - 1460 19
Гривна пережила три девальвации — Пинзеник2 ч. назад - 838 12
GM показала робомобиль без руля и педалей (видео)8 ч. назад - 629 11
Накопительная система пенсий не потребует роста налогов – Розенко15 ч. назад - 930 10
Стратегию-2020 поменяли: главные новшества13 ч. назад - 1408 6
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты15 ч. назад - 5126 3
Мошенники снимают еврономера по всему Киеву9 ч. назад - 3951 4
Когда закончится "давление" на гривну - прогноз экспертов7 ч. назад - 2803
Что ждать от курса на этой неделе?11 ч. назад - 2669 1
Какой валюте украинцы доверяют больше всего15 ч. назад - 2644
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2729 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2004 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5270 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3030
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1892 2
Гривня пережила три девальвації — ПинзеникОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Что можно узнать по номеру банковской карточки ?Ринок банківських послуг