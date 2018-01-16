Нардепы Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии

Украина является абсолютным лидером среди европейских государств по количеству поданных законопроектов, сообщает Комитет избирателей Украины.
Так, в среднем за один год украинские народные депутаты инициируют 1,8 тыс. проектов законов. Для сравнения: парламентарии Норвегии в среднем инициируют 5 законопроектов в год, Швейцарии – 6, Греции – 13, Австрии – 46, Великобритании – 66, Исландии – 71, Дании – 74, Португалии – 115, Бельгии – 227, Финляндии – 257, Франции – 337, Италии – 644. То есть, народные депутаты Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем Греции, в 39 раз больше, чем Австрии, в 25 раз больше, чем Великобритании, Исландии и Дании;
в 15 раз больше, чем в Португалии; в 8 раз больше, чем Бельгии и Финляндии; в 5 раз больше, чем Франции и втрое больше, чем в Италии.
В общем отношении парламент VIII созыва остается рекордсменом среди украинских парламентов по количеству зарегистрированных законопроектов. Так, в ВР зарегистрировано 10,7 тыс. законопроектов.
КИУ отмечает, что слишком большое количество законопроектов существенно усложняет работу парламента и не способствует надлежащей работе Верховной Рады. При этом лишь незначительная часть законопроектов становятся законами (12% в VIII созыва). Кроме того, законодательные инициативы народных депутатов часто являются некачественными. Так, каждый второй законопроект получает отрицательные заключения Главного научно-экспертного управления парламента, каждый третий – Министерства финансов Украины.
КИУ рекомендует ограничить право законодательной инициативы отдельно взятых народных депутатов. Стоит предусмотреть, что право законодательной инициативы имеют народные депутаты в численности не меньшей, чем численность наименьшей фракции. Это бы способствовало более качественной работе народных депутатов и позволило бы уменьшить количество потенциального «законодательного спама».
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