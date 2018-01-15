Должник Приватбанка получил отсрочку выплаты многомиллиардного кредита до 2026 года

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Триумф 15 к Приватбанку по отсрочке на выплату кредита на 4,6 млрд грн грн до 2026 года.
Об этом говорится в судебном решении.
Так, суд по делу №910/17238/17 признал недействительным дополнительное соглашение от 29.11.2016 к кредитному договору №4Т16100Г от 25.10.2016, заключенному между истцом и ответчиком.
Кредитный договор предусматривал возвращение кредита на 4,65 млрд грн до 12.05.2026. Вместе с тем, в дополнительном соглашении был прописан дедлайн для погашения ссуды в мае 2017 года с возможностью продления этого срока.
Свои исковые требования компания обосновывала тем, что директор компании, заключая дополнительное соглашение, превысил свои полномочия, поскольку общее собрание участников компании не уполномачивало его на подписание такого документа. Суд согласился с истцом.
“Условие о сроке возврата кредита является существенным условием договора, не может быть изменено директором компании Триумф 15 без получения согласования решением общего собрания участников общества”, – говорится в решении.
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