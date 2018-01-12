Мэр Киева представил новые трамваи PESA

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новые трамваи PESA, которые будут курсировать в столице с января 2018 года. Об этом он заявил во время осмотра новых трамваев, которые закупило город. Мэр также проехался в одном из новых трамваев PESA, которые будут курсировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Виталий Кличко подчеркнул, что за прошедшие годы в столицу было закуплено почти 100 автобусов, свыше 100 троллейбусов и 45 трамваев. В конце декабря Киев получил очередную партию современных польских трамваев PESA 5-го поколения с низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Большинство из них уже курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая.

“Обновление подвижного состава транспорта — один из приоритетов для столичной власти. Весь транспорт отвечает европейским требованиям”, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, в планах мэрии в некоторых районах города нужно переложить или добавить трамвайные пути, чтобы запустить новые трамваи. В частности, в этом году предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу и реконструкция трамвайных переездов. Всего в Киеве подвижной состав трамваев составляет около 400 единиц.

Виталий Кличко также рассказал, почему выбрали трамваи именно польского производства. “Одна из договоренностей с польской стороной — открыть сервисный центр в Киеве, а впоследствии и собирать трамваи в столице. Это — рабочие места для киевлян, это инвестиции и это трамваи, на которых будет написано “Сделано в Киеве”, — добавил мэр столицы.

Кроме того, отметил он, из Львова в Киев должны были поступить закупленные трамваи, однако сроки их поставки постоянно меняются.

Обновления всех станций планируют завершить до конца весны этого года. Капитальный ремонт включает полный ремонт систем электроснабжения с заменой электрощитового оборудования; замену разбитого, отсутствующего стекла навесов над платформами и полную обработку металлоконструкций; замену покрытия ФЭМ на платформах; восстановление внешнего покрытия парапетов платформ; восстановление пола и потолка в вестибюлях станций. Также предусмотрена полная замена всех входных групп на входах и выходах из станций; ремонт подземных переходов с восстановлением освещения; устройство декоративной подсветки входов к переходу и самого перехода; замена систем навигации.